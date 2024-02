Um homem de 36 anos foi preso por assaltar um jovem de 22 no bairro Jardim Finotti, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi abordada pelo assaltante, que estava com uma faca e ameaçou a vítima de morte caso ela gritasse. O caso foi na noite dessa quinta-feira (22/2).

Leia também: Primeira vereadora de Timóteo morre por complicações da chikungunya



De acordo com o relato, o assaltante roubou a mochila, o celular e o fone de ouvido da vítima. Antes de fugir, ele obrigou a vítima a trocar de roupa com ele. Com isso, o assaltante passou a vestir um moletom escrito “Computação Gráfica”, curso do qual o jovem é estudante.

O rapaz conseguiu um telefone emprestado e ligou para a Polícia Militar. Os agentes rodaram a região de viatura e encontraram o assaltante, que foi reconhecido pelo rapaz.

Leia também: Galho de grande porte cai e interdita via na Avenida Afonso Pena, em BH



O suspeito levava a mochila da vítima, mas o celular e o fone de ouvido não estavam mais com ele. O assaltante não revelou aos policiais onde colocou os objetos. Segundo a PM, ele tem passagens por crimes como furto, roubo e tráfico de drogas. O homem foi preso e levado para a delegacia.