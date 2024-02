Um homem de 32 anos foi preso por tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na manhã desta sexta-feira (23/2). Ele chegou a negar o envolvimento com o crime, mas informações passadas pelo irmão da namorada dele levaram os policiais militares até o quarto de uma casa onde material usado para embalar entorpecentes e até munições foram encontrados.



De acordo com o boletim de ocorrência, dois militares desconfiaram da atitude do rapaz, que segurava uma sacola, em um lote na Rua João Carlos Júnior, no Bairro JK 3. Durante trinta minutos, o suspeito foi observado pelos policiais. Nesse período, três homens foram até ele e pegaram objetos, saindo rapidamente do local.



Foi então que os agentes entraram no lote e, ao perceber a chegada dos militares, o suspeito arremessou a sacola para os fundos do lugar. Abordado, com ele foram encontrados R$ 140 em dinheiro e algumas chaves. Perto dele estavam dois tabletes de substância semelhante à maconha. Na sacola e também no chão, os policiais localizaram 145 pedras de material semelhante à crack.

Os policiais levaram o suspeito até uma casa na rua João Denizar, onde receberam a informação de que o tráfico de drogas também ocorria por lá. O homem negou morar no local, mas as chaves encontradas com ele abriram o portão e uma das portas do imóvel.



Um rapaz que estava na casa afirmou que o suspeito é namorado da irmã dele e que sempre está no local, ficando no quarto da mulher. No cômodo da casa foram encontrados uma balança de precisão, várias sacolas plásticas utilizadas para embalar drogas, dois radiocomunicadores e cinco cartuchos de revólver calibre .38.



O suspeito e o material apreendido foram levados para a delegacia.