A primeira morte por chikungunya foi confirmada em Belo Horizonte, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (23/2). Os casos confirmados da doença subiram de 311 para 452 nos últimos três dias, um aumento de 45,5%. Há também 444 casos notificados pendentes de resultados.

No mesmo período, mais duas mortes por dengue foram registradas em BH, somando sete óbitos, um aumento de 40%. Os casos de dengue na capital subiram de 4.786 casos em 2024 para 6.338, enquanto os casos notificados foram de 18.528 para 23.923.

Situação de emergência

O prefeito Fuad Noman (PSD), por meio do Diário Oficial do Município (DOM), decretou situação de emergência em saúde pública na capital mineira devido ao número de casos de dengue, chikungunya e zika na cidade no sábado (17). Não há casos de zika confirmados na capital.

A decisão levou em conta que BH atingiu uma incidência média superior a 300 casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes, caracterizando um estado de epidemia estabelecida, segundo os parâmetros do Ministério da Saúde.