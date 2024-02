Uma adolescente de 12 anos esfaqueou o padrasto, de 34 anos, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com o boletim de ocorrênica da Polícia Militar, a facada foi no lado direito do tórax do homem, que foi denunciado por agressão e tentativas de sequestro e homicídio contra a mãe da jovem, uma dona de casa, de 29 anos, o que teria motivado a agressão.



Segundo relato da mãe da jovem para o registro policial, ela tinha um relacionamento de nove meses com o homem, que na manhã dessa quinta-feira (22/2) chegou na casa que moram, embriagado e sob efeito de entorpecentes. Logo que ele entrou no local, a mulher disse que pediu ao companheiro que fosse embora para a casa dos pais dele. O homem saiu da casa, mas depois voltou.



Ao abrir o portão, a mulher contou que ele dizia que iria matá-la e passou a agredi-la com socos e chutes, tendo a pegado pelos cabelos e a arrastado para fora da casa. Ainda segundo a mulher, o suspeito queria colocá-la a força no carro e levá-la para outro local.



Com medo, a dona de casa declarou que estava com uma faca na cintura. A jovem, vendo a mãe ser agredida, teria tentando defendê-la, mas o homem ordenou que ela saísse de perto. Mas, mesmo assim, a adolescente teria pegado a faca e golpeou o padrasto.

A adolescente confirmou o relato da mulher e complementou que, ao presenciar sua mãe sendo agredida pelo padrasto, começou a gritar para ele parar, mas ele continuou as agressões. Por isso, a adolescente disse que que pegou a faca e efetuou um único golpe nele para que soltasse sua mãe.O suspeito está internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e não corre risco de morrer. Também consta no registro policial que ele não quis falar nada sobre o motivo da facada.

A mulher, que estava com escoriações pelo corpo, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Mirante. Em seguida, ela e a filha prestaram depoimento para delegado de plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba e foram liberadas.



Uma equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve na casa dos envolvidos e apreendeu a faca utilizada pela jovem.