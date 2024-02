Caeté, na Região Metropolitana de Metropolitana, inicia a vacinação de crianças de 10 e 11 anos contra a dengue neste sábado (24/2). As aplicações serão feitas das 9h às 17h, na parte coberta do Ginásio Poliesportivo da cidade, localizado na Avenida Carlos Cruz, no Bairro José Brandão.

Para serem vacinadas, as crianças precisam estar acompanhadas de pais ou responsáveis, portando documento de identidade e cartão de vacinação. Aquelas que apresentaram sintomas ou testaram positivo para a dengue nos últimos seis meses não poderão ser imunizadas.

Nesta sexta-feira (23/2), a Prefeitura de Caeté recebeu a primeira remessa da vacina Qdenga, com 965 doses. O quantitativo foi pré-determinado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a administração municipal, a partir da segunda-feira (26/2), os imunizantes estarão disponíveis na sala de vacinação central da cidade, conforme estoque.

“Nesse primeiro momento vamos fazer essa ação de imunização no Poliesportivo e as ações nas escolas vão depender do estoque que tivermos e da quantidade de doses que receberemos posteriormente do Estado. Mas está no plano do município a vacinação nas escolas”, informou o executivo.

Até esta manhã, Caeté tinha confirmado um óbito em decorrência da dengue e outro ainda está sendo investigado. Desde o início do ano, 370 contaminações foram confirmadas e outras 945 ainda dependem de análise laboratoriais.

Vacinação em Minas

No fim da manhã desta quinta-feira (22/2), a Secretaria de Estado de Saúde recebeu 78.790 doses da vacina contra a dengue. A primeira remessa será destinada à imunização de crianças de 10 e 11 anos. Ao longo do ano, o grupo será ampliado até que complete a faixa etária de 10 a 14 anos. Os frascos chegaram à Central Estadual da Rede de Frio, em Belo Horizonte, e foram inicialmente para a unidade regional de saúde da capital e de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce. Em seguida serão entregues às secretarias municipais de saúde.

Conforme já anunciado pelo governo federal, em 2024, a estratégia de imunização contra o vírus da dengue será focada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A faixa etária foi escolhida por concentrar o maior número de hospitalizações pela doença, depois de idosos - no entanto, para esses, a vacinação não foi liberada pela Anvisa por não apresentar resultados conclusivos.

Em entrevista ao Estado de Minas, o subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas, Eduardo Prosdocini, afirmou que a primeira remessa vai englobar apenas parte do grupo, mas a previsão é que até o fim do ano todo o grupo tenha recebido as duas doses necessárias para garantir proteção contra a infecção.

Além de Belo Horizonte, outras 21 cidades de Minas vão receber o imunizante. As cidades contempladas estão, em sua maioria, na Região Metropolitana na Região do Vale do Rio Doce (veja lista abaixo). A quantidade de vacina que cada local vai receber também foi definida pelo executivo federal, seguindo critérios como quantidade de habitantes, sorotipos do vírus em circulação e situação epidemiológica do último semestre de 2023.

“A gente recebeu um quantitativo de doses específico por município já colocado pelo ministério da saúde. Portanto, o quantitativo de doses delimitado para cada município já veio informado em nota técnica pelo ministério da saúde, está sendo distribuído rigorosamente. A nossa expectativa é que essas doses sejam o suficiente para imunizar esse público inicial”, disse o subsecretário.

Eduardo adiantou que cerca de 89% dos imunizantes recebidos nesta primeira remessa serão distribuídos na Grande BH, sendo 49.560 destinados à capital; 9.123 a Ribeirão das Neves; 5.623 a Santa Luzia; 3.278 a Sabará e 2.890 a Sabará. A previsão é que elas já estejam disponíveis para as prefeituras iniciarem a aplicação nesta sexta-feira (23/2). Em relação aos locais próximos a Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, a previsão é que as vacinas estejam nas cidades no máximo na segunda-feira (26/2).

“Ao longo dos próximos meses, não temos uma data fixa ainda, o Ministério da Saúde encaminhará mais doses para vacinarmos ao longo deste ano o público de 10 a 14 anos, portanto, ao longo do ano vamos fazer o esquema vacinal deste público”, explicou.

