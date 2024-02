A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai abrir 13 centros de saúde para atender pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika neste final de semana. As unidades (veja lista abaixo) funcionarão de 7h às 19h no sábado (24/2) e no domingo (25/2). A iniciativa visa ampliar o acesso e garantir assistência médica à população.

A ampliação está sendo feita gradativamente e de acordo com a demanda assistencial do momento. As regionais Barreiro, Norte, Nordeste e Venda Nova, que terão duas unidades em funcionamento, têm apresentado aumento na busca por acolhimento.

Os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs), nas regiões do Barreiro e Centro-Sul estarão abertos de 7h às 22h. Já o CAA Venda Nova está com o horário de funcionamento ampliado, 24 horas por dia.

Estarão abertas ainda as Unidades de Reposição Volêmica (URVs), que funcionam durante 24 horas, todos os dias da semana. Esses equipamentos ficam nas regionais Centro-Sul e Venda Nova e recebem exclusivamente os usuários encaminhados de centros de saúde, CAAs e UPAs e que precisam de hidratação venosa e assistência contínua. Os endereços de todos os locais podem ser verificados no portal da PBH.

A medida foi tomada em meio ao aumento no número de casos das arboviroses. Em novo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta sexta-feira (23/2), duas novas mortes por dengue e a primeira morte por chikungunya foram confirmadas na capital.

Os casos de dengue em BH subiram de 4.786 casos em 2024 para 6.338, enquanto os casos notificados foram de 18.528 para 23.923. Os números mostram que nos últimos três dias, BH teve um aumento de 40% nas mortes confirmadas pela doença. Já o número de casos confirmados, aumentou 32,4% no mesmo período.

Já os casos de chikungunya subiram de 311 para 452 nos últimos três dias, um aumento de 45,5%. Há também 444 casos notificados pendentes de resultados. Não há casos de zika confirmados na capital.



Confira as unidades que estarão abertas, por região: