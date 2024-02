Em BH as ações dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) serão intensificadas, com a realização de vistorias em imóveis para verificar as condições dos ambientes e eliminar os possíveis criadouros do mosquito.

Com o objetivo de conscientizar a população e reforçar medidas de prevenção contra o Aedes aegypti, cerca de 519 municípios mineiros realizam neste sábado (24/2) o Dia D de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A capital mineira também aderiu à campanha e ações de vistoria em imóveis para eliminar os possíveis criadouros do mosquito serão realizadas nas nove regionais.

O movimento Minas Unida no Combate ao Mosquito é coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) através das 28 Unidades Regionais de Saúde. Nos municípios participantes estão previstas blitze educativas, passeatas, atividades lúdicas em escolas e em locais com grande circulação de pessoas, entrega de material informativo, palestras e rodas de conversas, além de visitas às casas para orientar e conscientizar qual o papel dos moradores no combate a dengue, zika e chikungunya.

“Todos os dias, temos que estar atentos para eliminar os focos do mosquito. Mas, especialmente neste Dia D, contamos com cada um dos mineiros para mobilizar sua família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, todos ao seu redor, da importância de não deixarmos água parada”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

O secretário destaca que 2024 será um ano recorde para a dengue e chikungunya, não apenas no estado, mas em todo o país. Isso tem a ver com vários aspectos, como altas temperaturas e chuvas, além do aumento da circulação dos sorotipos dois e três em Minas Gerais. Por isso, precisamos, cada vez mais, unir esforços para combater o mosquito Aedes aegypti”, explica Baccheretti.

Ele faz ainda um apelo à população: “Peço que abram as portas para os agentes comunitários de endemias, para que possam auxiliá-los nesse trabalho extremamente importante de prevenção. Esses cuidados são essenciais para reduzirmos o número de casos em todo o estado”

Dia D na capital

Em Belo Horizonte as ações dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) serão intensificadas, com a realização de vistorias em imóveis para verificar as condições dos ambientes e eliminar os possíveis criadouros do mosquito. O secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, e o secretário Fábio Baccheretti estão na região Leste a partir de 9h para acompanhar os trabalhos das equipes. O ponto de encontro será o Centro de Saúde Vera Cruz, que fica na Praça Pedro Lessa, 36, no bairro Vera Cruz.

Durante as visitas, os agentes orientam sobre a eliminação dos possíveis criadouros e, se necessário, aplicam biolarvicidas. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) destaca que a colaboração das pessoas é indispensável já que, de acordo com o último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), 86,9% dos focos estão dentro das casas. Os criadouros predominantes são: 33,1% em pratinhos de plantas, 21% em inservíveis (embalagens de algum produto) e 8,9% em recipientes domésticos.

Como parte das ações, o Mobiliza SUS, grupo de mobilização da Secretaria Municipal de Saúde, realizará ações educativas, com a distribuição de materiais informativos de prevenção à dengue, chikungunya e zika. Assim como os agentes e para reforçar a importância do cuidado, os mobilizadores também repassam orientações e dicas à população.

A programação dos outros municípios que participam da campanha e materiais informativos podem ser acessados através do site www.saude.mg.gov.br/aedes.

Combate nas escolas

Em mais uma ação de enfrentamento às arboviroses 9,7 mil escolas públicas participam de mobilização nacional contra a dengue em Minas Gerais. Lançada nesta quarta-feira (21/2), a iniciativa marca o esforço dos Ministérios da Saúde e da Educação em combater o mosquito Aedes aegypti.

A ação que tem como objetivo conscientizar estados e munícipios representa também a retomada do Programa Saúde na Escola, reestruturado em 2023 que marca a união de esforços dos Ministérios da Saúde e da Educação no combate ao mosquito. Serão 20 semanas de atividades e engajamento das comunidades escolares. 25 milhões de estudantes serão orientados em mais de 102 mil instituições públicas de ensino de todo país, sendo 9.757 em Minas Gerais.

Na última semana, o Ministério da Saúde ampliou para R$ 1,5 bilhão os recursos reservados para apoiar estados, municípios e o Distrito Federal no enfrentamento de emergências, como a alta de casos de dengue no país. Em 2023, a pasta já havia reservado R$ 256 milhões para esse fim. Também foi anunciada a aceleração da liberação de recursos para estados e municípios que decretarem emergência, seja por dengue, outras arboviroses ou situações que acometam a saúde pública.



Confira algumas dicas que devem ser seguidas para evitar possíveis focos do Aedes aegypti





- Retirar os pratinhos das plantas;

- Manter a caixa d’água bem fechada;

- Colocar pneus velhos em um lugar fechado ou levar para uma URPV;

- Lavar bem as vasilhas dos pets;

- Limpar telhas e calhas para não acumular água;

- Virar garrafas e potes vazios;

- Colocar o lixo no saco plástico e fechar bem a lixeira;

- Conferir o quintal em busca de água parada;

- Retirar a água de bandejas externas de geladeira e ar-condicionado;

- Limpar a piscina e tratar com cloro.