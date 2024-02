Um galho de grande porte caiu e interditou uma via da Avenida Afonso Pena, na altura do número 2981, sentido Centro, na tarde desta sexta-feira (23/2). Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), a queda não causou danos ou vítimas.



A obstrução de uma faixa da avenida no Centro de BH compromete o trânsito na região. Nesta sexta-feira, esse foi o segundo registro de queda envolvendo árvores na capital mineira.



Casos recentes



Na manhã desta sexta-feira, no bairro Sion, Região Centro-Sul, uma família ficou presa em um carro após o veículo ser atingido por uma árvore de grande porte. Ninguém ficou ferido.



A árvore foi arrancada pela raiz após as fortes chuvas que atingiram a capital mineira. Outros dois carros, que estavam estacionados, também foram atingidos.



Nessa quinta-feira (23/2), outra queda foi registrada na capital mineira, mas, desta vez, na Região Leste. Dois carros foram atingidos por uma árvore na Avenida do Contorno, no Bairro Floresta. Uma das vias, na altura do número 1570, foi interditada. Não houve vítimas.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa