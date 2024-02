O velório de Miltes acontece nesta sexta: começou às 8h e vai até as 16h.

A ex-vereadora de Timóteo, na Região do Vale do Rio Doce, Miltes Martins Vasconcelos, de 88 anos, morreu nesta sexta-feira (23/2) em decorrência de complicações geradas pela chikungunya. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo na cidade, exercendo a função na terceira legislatura do município, entre janeiro de 1973 e dezembro de 1976.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Timóteo já acumula 4.626 casos prováveis de chikungunya, e um óbito pela doença.

O velório e o enterro do corpo de Miltes ocorrem nesta sexta. O sepultamento será no Cemitério Recanto da Paz, no bairro Bela Vista, às 17h. A ex-vereadora não era casada nem tinha filhos.

De acordo com a Câmara Municipal de Timóteo, Miltes abriu portas para as mulheres na política da cidade, e era uma grande incentivadora nesse sentido, mas o histórico do mandato dela é reduzido, porque, à época, a entidade fazia poucos registros. Depois de deixar a política, Miltes foi professora.

Em Minas Gerais, os casos suspeitos de chikungunya são 31.495, enquanto os casos confirmados são 20.150. Há 6 mortes confirmadas pela doença e 21 em investigação.

Em Timóteo, são 4.462 casos confirmados de chikungunya, uma morte confirmada e outra em investigação.