Sabará, na Região Metropolitana de Metropolitana, inicia a vacinação de crianças de 10 e 11 anos contra a dengue neste sábado (24/2). As aplicações serão feitas das 8h às 15h, no Centro Administrativo Prefeito Hélio Geraldo de Aquino, localizado na Rua Marquês de Sapucaí, nº 317, no Centro.

Leia: Primeira morte por chikungunya é confirmada em BH





Para serem vacinadas, as crianças precisam estar acompanhadas de pais ou responsáveis, portando documento de identidade e cartão de vacinação. Aquelas que apresentaram sintomas ou testaram positivo para dengue nos últimos seis meses não poderão ser imunizadas.

Nesta sexta-feira (23/2), a cidade recebeu a primeira remessa da vacina Qdenga, com 3.278 doses. O quantitativo foi pré-determinado pelo Ministério da Saúde. Até esta manhã, conforme dados do painel de monitoramento de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Sabará tinha 3.853 casos prováveis e 373 confirmados de dengue. Uma morte está sendo investigada.

Vacinação na Grande BH

Também na Região Metropolitana, em Ribeirão das Neves, as aplicações começarão a ser feitas na próxima terça-feira (27/2). As doses estarão disponíveis em cinco unidades de saúde da cidade (confira abaixo os endereços completos), das 15h às 20h.

Leia: Dengue: Caeté começa vacinação de crianças neste sábado (23); saiba mais

Belo Horizonte recebeu 49.560 doses da vacina contra dengue para a vacinação de crianças de 10 e 11 anos. Embora os imunizantes já estejam disponíveis para aplicação, o público-alvo ainda não vai recebê-los, uma vez que o executivo municipal ainda “estuda” as estratégias para aplicação. O imunizante foi entregue pelo Ministério da Saúde ao Governo de Minas, no fim da manhã desta quinta-feira (22/2).

A Secretaria de Estado de Saúde recebeu 78.790 doses da vacina contra a dengue. A primeira remessa será destinada à imunização de crianças de 10 e 11 anos. Ao longo do ano, o grupo será ampliado até que complete a faixa etária de 10 a 14 anos. Os frascos chegaram à Central Estadual da Rede de Frio, em Belo Horizonte, e foram inicialmente para a unidade regional de saúde da capital e de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce. Em seguida, serão entregues às secretarias municipais de saúde.

Conforme anunciado pelo Governo Federal, em 2024, a estratégia de imunização contra o vírus da dengue será focada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A faixa etária foi escolhida por concentrar o maior número de hospitalizações pela doença, depois de idosos - para esses, no entanto, a vacinação não foi liberada pela Anvisa por não apresentar resultados conclusivos.

Ao Estado de Minas, o subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas, Eduardo Prosdocini, afirmou que a primeira remessa vai englobar apenas parte do grupo, mas a previsão é que, até o fim do ano, todo o grupo tenha recebido as duas doses necessárias para garantir proteção contra a infecção.

Além de Belo Horizonte, outras 21 cidades de Minas vão receber o imunizante. As cidades contempladas estão, em sua maioria, na Região Metropolitana de BH e na Região do Vale do Rio Doce (veja lista abaixo). A quantidade de vacina que cada local vai receber também foi definida pelo Executivo Federal, seguindo critérios como quantidade de habitantes, sorotipos do vírus em circulação e situação epidemiológica do último semestre de 2023.

“A gente recebeu um quantitativo de doses específico por município já colocado pelo Ministério da Saúde. Portanto, o quantitativo de doses delimitado para cada município já veio informado em nota técnica pelo ministério da saúde, está sendo distribuído rigorosamente. Nossa expectativa é que essas doses sejam suficiente para imunizar esse público inicial”, disse o subsecretário.

Eduardo adiantou que 89% dos imunizantes recebidos nesta primeira remessa serão distribuídos na Grande BH, sendo 49.560 destinados à capital; 9.123 a Ribeirão das Neves; 5.623 para Santa Luzia; 3.278; e 2.890 para Sabará. A previsão é que elas já estejam disponíveis para as prefeituras iniciarem a aplicação nesta sexta-feira (23/2). Em relação aos locais próximos à Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, a previsão é que as vacinas estejam nas cidades no máximo na segunda (26/2).

“Ao longo dos próximos meses, não temos uma data fixa ainda, o Ministério da Saúde encaminhará mais doses para vacinarmos, ao longo deste ano, o público de 10 a 14 anos. Portanto, ao longo do ano, vamos fazer o esquema vacinal deste público”, explicou.

Endereços de vacinação de dengue Ribeirão das Neves

UBR Arlete - Rua Antônio Faustino, nº 61 – Bairro Rosana (Unidade Básica de Saúde Dona Clara)



Rua Antônio Faustino, nº 61 – Bairro Rosana (Unidade Básica de Saúde Dona Clara) UBR Raimundo Firmo (Veneza) - Rua Pedrolina Amâncio, nº 484 – Veneza



Rua Pedrolina Amâncio, nº 484 – Veneza UBR Jardim de Alá - Rua Suaçuí, nº 358 – Jardim de Alá



Rua Suaçuí, nº 358 – Jardim de Alá ESF Pedra Branca I - Rua Vinte e Nove, nº 55 – Pedra Branca



Rua Vinte e Nove, nº 55 – Pedra Branca UBR Alarico Modesto - Rua Laranjeiras, nº 190 – Cerejeiras

Lista dos 22 municípios mineiros que vão receber a vacina contra a dengue