A maioria dos municípios com 100% das habitações domiciliares com canalização de água na Região Sul de Minas Gerais

Dados do Censo 2022 IBGE revelam que, dos seus 853 municípios de Minas Gerais, apenas 19 têm todos os domicílios particulares permanentemente ocupados com canalização de água até dentro da habitação. Em contrapartida aos 2,23% de municípios com a totalidade de habitações com água canalizada até o interior, 12 não apresentam essa condição em 85% de seus lares.



Para Angela Guerra, supervisora estadual do Cadastro Nacional de Endereços do IBGE em Minas Gerais, a categoria do Censo que pesquisa as características dos municípios é relevante por responder à indagação: “Como vivemos?”.



“Esse tipo de levantamento é fundamental para gestores públicos, universidades e sociedade civil terem conhecimento de quais são as ações que devem ser tomadas para melhoria das condições de vida e campanhas de saúde pública. A questão da ausência de sistema de tratamento para esgoto sanitário tem impacto direto com doenças, mazelas e problemas que identificamos em termos de saúde pública”, afirmou Angela Guerra ao Estado de Minas.



Na lista de municípios com 100% das habitações domiciliares com canalização de água até o interior, a Região Sul de Minas ocupa o topo com seis cidades. A Zona da Mata aparece em seguida, com cinco municípios.



Confira a lista



Wenceslau Braz, Sul de MG

Volta Grande, Zona da Mata

Serra da Saudade, Centro-Oeste de MG

Senador Cortes, Zona da Mata

São Sebastião do Rio Verde, Sul de MG

São Geraldo do Baixio, Região do Rio Doce

Pequeri, Zona da Mata

Passabém, Região Central

Paiva, Zona da Mata

Fortaleza de Minas, Sul de MG

Dom Cavati, Região do Rio Doce

Conceição de Ipanema, Região do Rio Doce

Conceição das Pedras, Sul de MG

Cascalho Rico, Triângulo mineiro

Casa Grande, Região Central

Carvalhópolis, Sul de MG

Caparaó, Zona da Mata

Albertina, Sul de MG

Água Comprida, Triângulo mineiro



Disparidade



O IBGE informou que, com 98,4% dos domicílios mineiros com acesso à água canalizada dentro das casas, apartamentos ou habitações, a proporção de canalização no estado é superior à registrada no Brasil, de 95,67%. Porém, a realidade nos municípios mineiros não é a mesma.



“A gente vem numa crescente ampliação no acesso a serviços de saneamento, no entanto, se percebe que ainda há divergência, diferenças, desigualdades regionais relevantes”, diz a supervisora estadual do Cadastro Nacional de Endereços do IBGE em Minas.



Enquanto 19 cidades mineiras apresentam 100% de habitações particulares canalizadas até o interior, em outros 12 municípios de Minas, não apresentam em 85% dos domicílios. Há outra disparidade envolvida nessa categoria do censo: a Região Sul prevalece na lista das 19 cidades mineiras.

Já nos 12 municípios (que não apresentam em 85% dos domicílios), a maioria está no Norte do estado.

Entre os 19 municípios estão:

São João das Missões, Norte de MG

Pai Pedro, Norte de MG

Bonito de Minas, Norte de MG

Fernandes Tourinho, Região do Rio Doce

Josenópolis, Norte de MG

Gameleiras, Norte de MG

Fruta de Leite, Norte de MG

Santana de Pirapama, Região Central

Sardoá, Região do Rio Doce

Icaraí de Minas, Norte de MG

Miravânia, Norte de MG

Comercinho, Jequitinhonha/Mucuri



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata