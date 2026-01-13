Assine
overlay
Início Gerais
MINA DO PICO

Barragem de mineradora em Minas Gerais tem nível de emergência encerrado

Estrutura de contenção de rejeitos em Itabirito, na Região Central de Minas, recebe Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/01/2026 23:21

compartilhe

SIGA
x
Vista aérea da Barragem de rejeitos Maravilhas II, localizada na Mina do Pico, em Itabirito, na Região Central de Minas
Barragem Maravilhas II, localizada na Mina do Pico, em Itabirito, na Região Central de Minas, não está mais em nível de emergência crédito: Vale/Divulgação

A mineradora Vale informou que a barragem Maravilhas II, localizada na Mina do Pico, em Itabirito, na Região Central de Minas, teve o nível de emergência encerrado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) na última sexta-feira (9/1). A estrutura, que estava em nível 1, recebeu a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva, documento técnico que atesta a segurança da barragem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Vale, o encerramento do nível de emergência é resultado das obras de reforço concluídas em outubro de 2025. A mineradora afirma que as intervenções aprimoraram as condições de estabilidade do barramento e o deixaram em conformidade com os requisitos normativos previstos na legislação.

Leia Mais

Ainda segundo informações divulgadas pela Vale, a barragem Maravilhas II é a 23ª barragem de rejeitos da empresa a sair do nível de emergência desde 2022. Desse total, cinco estruturas tiveram o nível encerrado em Minas Gerais ao longo de 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Hoje, todas as nossas estruturas de rejeitos estão aderentes ao Padrão Global da Indústria para Gestão de Rejeitos (GISTM), referência internacional em boas práticas. Além disso, continuaremos avançando, neste ano, no Programa de Descaracterização de Barragens a Montante", diz Rafael Bittar, vice-presidente técnico da Vale.

Tópicos relacionados:

barragem bh nivel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay