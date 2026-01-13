Barragem de mineradora em Minas Gerais tem nível de emergência encerrado

A mineradora Vale informou que a barragem Maravilhas II, localizada na Mina do Pico, em Itabirito, na Região Central de Minas, teve o nível de emergência encerrado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) na última sexta-feira (9/1). A estrutura, que estava em nível 1, recebeu a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva, documento técnico que atesta a segurança da barragem.

De acordo com a Vale, o encerramento do nível de emergência é resultado das obras de reforço concluídas em outubro de 2025. A mineradora afirma que as intervenções aprimoraram as condições de estabilidade do barramento e o deixaram em conformidade com os requisitos normativos previstos na legislação.

Ainda segundo informações divulgadas pela Vale, a barragem Maravilhas II é a 23ª barragem de rejeitos da empresa a sair do nível de emergência desde 2022. Desse total, cinco estruturas tiveram o nível encerrado em Minas Gerais ao longo de 2025.

"Hoje, todas as nossas estruturas de rejeitos estão aderentes ao Padrão Global da Indústria para Gestão de Rejeitos (GISTM), referência internacional em boas práticas. Além disso, continuaremos avançando, neste ano, no Programa de Descaracterização de Barragens a Montante", diz Rafael Bittar, vice-presidente técnico da Vale.