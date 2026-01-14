Assine
SANTA LUZIA

Tempestade derruba telhado e causa outros estragos em cidade na Grande BH

Ocorrências aconteceram no fim da tarde desta quarta-feira (14/1) e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

14/01/2026 23:16

Rede elétrica precisou ser retirada para que os bombeiros pudessem trabalhar
Rede elétrica precisou ser retirada para que os bombeiros pudessem trabalhar crédito: CBMMG/Divulgação

Um temporal no fim da tarde desta quarta-feira (14/1) causou estragos e transtornos a moradores de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As chuvas e o vento derrubaram o telhado de um imóvel, além de duas árvores, que bloquearam vias. Felizmente, ninguém se feriu.

O imóvel no qual o telhado desabou está situado na Avenida Doutor Ângelo da Costa, no Bairro Frimisa, em Santa Luzia. No local, funciona uma pizzaria. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) compareceram ao endereço, mas precisaram acionar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), já que, durante a queda, a estrutura atingiu a rede elétrica.

Por sua vez, os técnicos de uma empresa terceirizada, responsável pela iluminação pública no município, precisaram desligar a energia elétrica de todo o quarteirão. Após essa ação, equipes do CBMMG iniciaram o trabalho de corte e retirada das telhas metálicas.

Já as quedas das árvores ocorreram na Estrada Alto da Maravilha, também no Bairro Frimisa, e na Rua Celso Moreira de Costa, no Bairro Boa Esperança. Agentes do CBMMG também foram deslocados até esses locais para cortar os troncos derrubados e desbloquear as vias.

