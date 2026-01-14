Servente de pedreiro morre em desmoronamento de barracão
Segundo bombeiros, vítima trabalhava num cômodo, cuja laje ruiu e puxou o restante da construção
compartilheSIGA
Um servente de pedreirode 75 anos ainda não identificado, morreu, no início da tarde desta quarta-feira (14/01), em Divinópolis, Centro-Oeste de Minas Gerais, quando a estrutura do imóvel em que estava trabalhando, desabou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O fato ocorreu na Rua Itambacuri, 820, Bairro Levindo de Paula Pereira. A vítima trabalhava junto com um pedreiro, que conseguiu escapar correndo ao perceber que a estrutura do imóvel estava ruindo.
- MG: queda de muro em obra deixa dois trabalhadores feridos
- Morte de criança de Sabará é a 1ª do atual período chuvoso em MG
- Criança é reanimada por 50 minutos ao ser socorrida de soterramento
O servente de pedreiro, por sua vez, não conseguiu perceber e acabou soterrado. Soldados do Corpo de Bombeiros estiveram no local, com duas viaturas e depois de retirar os escombros certificaram a morte da vítima.
O barracão que estava sendo demolido ficava nos fundos de uma casa. O diagnóstico, após ouvir o testemunho do servente de pedreiro, é de que um dos cômodos colapsou e a laje caiu, puxando abaixo o resto da pequena residência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia