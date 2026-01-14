Assine
DESMORONAMENTO

Servente de pedreiro morre em desmoronamento de barracão

Segundo bombeiros, vítima trabalhava num cômodo, cuja laje ruiu e puxou o restante da construção

Ivan Drummond
Ivan Drummond
14/01/2026 16:39 - atualizado em 14/01/2026 16:40

Pedreiro percebeu quando a laje começou a cair e fugiu. Servente ficou
Pedreiro percebeu quando a laje começou a cair e fugiu. Servente ficou

Um servente de pedreirode 75 anos ainda não identificado, morreu, no início da tarde desta quarta-feira (14/01), em Divinópolis, Centro-Oeste de Minas Gerais, quando a estrutura do imóvel em que estava trabalhando, desabou.

O fato ocorreu na Rua Itambacuri, 820, Bairro Levindo de Paula Pereira. A vítima trabalhava junto com um pedreiro, que conseguiu escapar correndo ao perceber que a estrutura do imóvel estava ruindo.

O servente de pedreiro, por sua vez, não conseguiu perceber e acabou soterrado. Soldados do Corpo de Bombeiros estiveram no local, com duas viaturas e depois de retirar os escombros certificaram a morte da vítima.

O barracão que estava sendo demolido ficava nos fundos de uma casa. O diagnóstico, após ouvir o testemunho do servente de pedreiro, é de que um dos cômodos colapsou e a laje caiu, puxando abaixo o resto da pequena residência.

