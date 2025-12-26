Casa desaba e deixa dois feridos no Norte de Minas
As vítimas estavam dentro da residência no momento do desabamento e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros
Um homem de 30 anos e uma mulher, de 41, ficaram feridos após o desabamento parcial de uma casa no bairro Moradeiras, em Januária, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (26/12). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado às 8h05, pelo telefone 193.
No local, militares do 7º Pelotão constataram que parte das paredes e do teto da edificação cedeu e atingiu o casal, que estava deitado no interior do imóvel no momento do desabamento.
Após a avaliação da cena e o gerenciamento de riscos, a equipe iniciou o atendimento. O homem estava consciente, porém confuso, e apresentava ferimento na cabeça, fratura exposta no antebraço direito e lesão no tornozelo direito. Ele recebeu os primeiros socorros no local.
A mulher foi encontrada consciente e orientada, sentada entre os escombros. Durante a avaliação, os bombeiros identificaram fratura no joelho esquerdo. A vítima teve a lesão estabilizada e foi encaminhada para atendimento médico.
Ambos foram levados para o Hospital Municipal de Januária, onde ficaram sob cuidados da equipe médica de plantão.
As circunstâncias do desabamento ainda não foram informadas. O Corpo de Bombeiros alerta para a importância da manutenção das edificações e para sinais de comprometimento estrutural, como rachaduras, inclinações e infiltrações. Em situações de risco ou emergência, a orientação é acionar o telefone 193.
Quais os sinais de desabamentos?
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos
Recomendações:
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.