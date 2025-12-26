Assine
DESABAMENTO

Casa desaba e deixa dois feridos no Norte de Minas

As vítimas estavam dentro da residência no momento do desabamento e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros

26/12/2025 14:45

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Januária
As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Januária crédito: Reproduçao/CBMMG

Um homem de 30 anos e uma mulher, de 41, ficaram feridos após o desabamento parcial de uma casa no bairro Moradeiras, em Januária, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (26/12). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado às 8h05, pelo telefone 193.

No local, militares do 7º Pelotão constataram que parte das paredes e do teto da edificação cedeu e atingiu o casal, que estava deitado no interior do imóvel no momento do desabamento.

Após a avaliação da cena e o gerenciamento de riscos, a equipe iniciou o atendimento. O homem estava consciente, porém confuso, e apresentava ferimento na cabeça, fratura exposta no antebraço direito e lesão no tornozelo direito. Ele recebeu os primeiros socorros no local.

A mulher foi encontrada consciente e orientada, sentada entre os escombros. Durante a avaliação, os bombeiros identificaram fratura no joelho esquerdo. A vítima teve a lesão estabilizada e foi encaminhada para atendimento médico.

Ambos foram levados para o Hospital Municipal de Januária, onde ficaram sob cuidados da equipe médica de plantão.

As circunstâncias do desabamento ainda não foram informadas. O Corpo de Bombeiros alerta para a importância da manutenção das edificações e para sinais de comprometimento estrutural, como rachaduras, inclinações e infiltrações. Em situações de risco ou emergência, a orientação é acionar o telefone 193.

Quais os sinais de desabamentos?

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos

Recomendações:

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

