Casa desaba e deixa dois feridos no Norte de Minas

Um homem de 30 anos e uma mulher, de 41, ficaram feridos após o desabamento parcial de uma casa no bairro Moradeiras, em Januária, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (26/12). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado às 8h05, pelo telefone 193.

No local, militares do 7º Pelotão constataram que parte das paredes e do teto da edificação cedeu e atingiu o casal, que estava deitado no interior do imóvel no momento do desabamento.

Após a avaliação da cena e o gerenciamento de riscos, a equipe iniciou o atendimento. O homem estava consciente, porém confuso, e apresentava ferimento na cabeça, fratura exposta no antebraço direito e lesão no tornozelo direito. Ele recebeu os primeiros socorros no local.

A mulher foi encontrada consciente e orientada, sentada entre os escombros. Durante a avaliação, os bombeiros identificaram fratura no joelho esquerdo. A vítima teve a lesão estabilizada e foi encaminhada para atendimento médico.

Ambos foram levados para o Hospital Municipal de Januária, onde ficaram sob cuidados da equipe médica de plantão.

As circunstâncias do desabamento ainda não foram informadas. O Corpo de Bombeiros alerta para a importância da manutenção das edificações e para sinais de comprometimento estrutural, como rachaduras, inclinações e infiltrações. Em situações de risco ou emergência, a orientação é acionar o telefone 193.

Quais os sinais de desabamentos?

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos

Recomendações: