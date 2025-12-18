Assine
Menino de 5 anos soterrado em deslizamento em Sabará tem morte cerebral

A casa onde Luigi morava foi atingida por desabamento provocado pelo excesso de umidade devido à chuva forte que atingiu a cidade na terça-feira (16/12)

Izabella Caixeta
Laura Scardua
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/12/2025 16:56 - atualizado em 18/12/2025 17:14

A casa em que Luigi morava foi atingida por desabamento provocado pelo excesso de umidade devido à chuva forte que atingiu Sabará
A casa foi atingida por desabamento provocado pelo excesso de umidade devido à chuva forte crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil. Sabara - MG

Luigi de Jesus, de 5 anos, teve morte cerebral nesta quinta-feira (18/12) em decorrência de soterramento provocado por deslizamento em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ocorrido na última terça-feira (16/12). Ele estava internado desde então no Hospital João XXIII, na Região Central da capital mineira.

A informação da morte cerebral de Luigi foi repassada por um profissional da saúde do hospital. Um familiar do garoto confirmou o falecimento ao Estado de Minas.

A casa onde Luigi morava foi atingida por desabamento provocado pelo excesso de umidade devido à chuva forte que atingiu a cidade, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Os pais e dois irmãos da criança, de 7 e 10 anos, também estavam na residência no momento do desastre.

Na terça-feira (16/12), as informações eram de que Luigi estava em estado grave e passava por procedimentos médicos. 

O deslizamento

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento foi provocado pelo excesso de umidade em função da chuva forte que atingiu a cidade durante a noite. A terra de um barranco ao lado desabou e atingiu um muro de arrimo que desceu sobre a casa.

A mãe de Luigi e os dois irmãos foram atingidos superficialmente. Já o pai e o menino ficaram completamente soterrados. Segundo os bombeiros, todos foram retirados e encaminhados para atendimento médico sem gravidade aparente, exceto Luigi, que teve um corte na boca e sofreu parada cardiorrespiratória.

Depois de quase uma hora de reanimação cardiorrespiratória (RCP), os bombeiros e agentes do Samu conseguiram estabilizar a respiração da criança e encaminhá-la para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Com informações de Melissa Souza e Quéren Hapuque (estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata)

corpo-de-bombeiros deslizamento grande-bh sabara

