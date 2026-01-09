Assine
ALERTA PARA CHUVAS

Primeiro ciclone extratropical de 2026 vai atingir Minas?

Fenômeno ocorre pela primeira vez no ano no Brasil e promete trazer chuva e ventania. Confira como fica o clima em Minas Gerais no final de semana

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/01/2026 13:21

Mulher com sombrinha na chuva
Ciclone extratropical é formado no Sul do Brasil e promete trazer ventos e chuva intensa crédito: crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press

Um novo ciclone extratropical – o primeiro de 2026 – se forma no país neste fim de semana. De acordo com o instituto meteorológico Climatempo, o fenômeno tem origem entre o Brasil e o Uruguai e, juntamente a uma frente fria, tem potencial para causar chuvas intensas. A condição climatológica, que começa neste sábado (10/1), no entanto, deve se concentrar na Região Sul do país e não deve atingir Minas Gerais.

Conforme a meteorologia, embora o centro de baixa pressão atmosférica associada a este ciclone extratropical não se desloque exatamente sobre o Sul do Brasil, o processo de formação deste sistema terá impacto nos três estados da região. O ciclone também propiciará uma frente fria, que, além de atingir os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, pode intensificar a chuva em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os demais estados do Sudeste e do Centro-Oeste do país não serão impactados.

O sistema se desloca para leste no dia 11 de janeiro e deve passar sobre o extremo sul gaúcho, região de Santa Vitória do Palmar (RS). No dia 12 de janeiro, este ciclone já estará sobre o oceano e afastando-se rapidamente do Brasil, diminuindo sua influência sobre o Sul do país. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o fenômeno climático costuma ocorrer na Região Sul e, dificilmente, se desloca para outras regiões.

"Todo ciclone dá origem a uma frente fria, ou a frente, depois de estabelecida, firma o ciclone na retaguarda. Esse sistema fica parado na Região Sul do Brasil. Neste sábado, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com chuva muito forte e risco de queda de granizo. A gente também não descarta a possibilidade de um tornado lá", explica Fernandes.

Como fica o tempo em Minas no final de semana?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima será oposto à chuva e ventania do Sul do país. Neste sábado (10/1), o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, a previsão indica céu parcialmente nublado e nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 35°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 15°C. Em Belo Horizonte, o sábado será de céu claro a parcialmente nublado com máxima na casa dos 30° C e mínima de 18°C.

No domingo (11/1), o cenário é semelhante no estado. Segundo a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, o dia será novamente de céu parcialmente claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com máxima de 36°C. Já a temperatura mínima tem um leve declínio e deve ficar em torno de 13°C.

O que é um ciclone extratropical?

Um ciclone extratropical é, de forma simplificada, uma grande área de baixa pressão atmosférica que se forma fora das regiões tropicais. Seu nascimento ocorre a partir do choque entre uma massa de ar frio, vinda dos polos, e uma massa de ar quente, de origem tropical.

Esse contraste de temperatura e umidade alimenta o sistema, que começa a girar no sentido horário no Hemisfério Sul. A intensidade dos ventos e da chuva associados a ele depende diretamente da força desse contraste inicial.

No Brasil, a principal consequência da passagem de um ciclone extratropical é a formação de frentes frias. Ao se deslocar pelo oceano, o sistema empurra o ar frio polar para o continente, alterando as condições do tempo em uma vasta área.

Isso resulta em aumento da nebulosidade, chuvas que podem ser intensas e ventos fortes. A queda de temperatura costuma ser sentida principalmente nos estados do Sul e do Sudeste. No litoral, a atuação do ciclone também pode causar ressacas, com ondas grandes e agitação marítima.

Qual a diferença para um furacão?

Embora ambos sejam ciclones, ou seja, sistemas de baixa pressão com ventos giratórios, suas características são bem distintas. É importante não confundir um ciclone extratropical, comum na costa brasileira, com um furacão, que é um tipo de ciclone tropical raro por aqui.

As principais diferenças são:

Origem: ciclones extratropicais nascem do encontro de massas de ar com temperaturas diferentes. Furacões, tufões ou ciclones tropicais se formam sobre águas oceânicas quentes, geralmente acima de 26,5 °C.

Estrutura: um sistema extratropical é assimétrico e possui frentes fria e quente bem definidas. Já o furacão é simétrico e conhecido por ter um "olho" calmo em seu centro, uma área de baixa pressão e sem nuvens.

Fonte de energia: a energia do ciclone extratropical vem do contraste térmico entre as massas de ar. A do furacão, por sua vez, vem do calor e da umidade liberados pela superfície do mar.

Esses ciclones são fenômenos comuns na atmosfera, especialmente durante o outono e o inverno, mas sua ocorrência não se limita a essas estações, podendo se formar em qualquer época do ano.

