Voos do Aeroporto de Confins são cancelados devido à vendaval em SP

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O ciclone extratropical que atinge o Sudeste brasileiro causou novos cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Três voos com destino ou chegada ao Aeroporto de Congonhas (SP) precisaram ser remarcados devido aos cancelamentos ocorridos entre quarta-feira (10/12) e ontem por causa das rajadas de vento que o estado paulista enfrentou.

Conforme o painel da BH Airport, que administra o terminal, entre as partidas canceladas nesta manhã estão dois voos para o Aeroporto de Congonhas, sendo o voo 3037, da Latam, que sairia às 6h25, e o voo 1317, da Gol, previsto para 8h45. Já nas chegadas, foram cancelados o voo 1300, da Gol, vindo de Congonhas, com pouso previsto para 7h45.

A Gol informou que as operações nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos seguem regulares nesta sexta, mas devido às condições meteorológicas adversas em São Paulo, fator externo à companhia, pode haver novos cancelamentos ou atrasos ao longo desta sexta.

Em nota, a Gol também informou que os “clientes impactados pelos atrasos e cancelamentos dos últimos dois dias que tenham disponibilidade para alterar seu voo podem fazê-lo sem custos adicionais”. De acordo com a empresa aérea, a mudança é autorizada dentro da validade do bilhete, mantendo a mesma origem e destino, e não é necessário comparecer ao aeroporto para realizá-la.

Já a Latam informou à reportagem que os clientes que tiveram o voo cancelado pela mudança da operação poderão alterar voos com origem, destino ou conexão em São Paulo em até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem dentro desse mesmo período.

Os passageiros que não tiveram o voo com origem, destino ou conexão em São Paulo até o domingo (14/12) cancelado também podem alterar o voo para viajar dentro dos próximos 15 dias. Segundo a Latam, “essa alteração deve ser realizada antes da partida do voo original e é uma medida que ajuda a descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente necessita viajar nestas datas”.

Na quarta-feira (10/12), 28 voos foram cancelados, sendo que 18 sairiam de Confins e 10 tinham a cidade mineira como ponto de chegada, entre 9h50 e 17h18. De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o terminal, outros 28 voos foram alternados no mesmo período.

Passagem do ciclone

Um ciclone extratropical que se formou no Rio Grande do Sul tem atingido alguns estados das regiões Sul e Sudeste do país. Conforme a previsão meteorológica, algumas regiões de Minas Gerais também podem ser atingidas e ter o volume de chuvas intensificado.

De acordo com o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alguns focos de chuva serão registrados nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce até amanhã. Nas regiões do Triângulo, Noroeste, Metropolitana, Oeste, Sul e Zona da Mata há a possibilidade de chuvas isoladas. O especialista explica que a formação de um ciclone é comum nesta época do ano.

"O nome é associado a coisas muito graves, mas é um fenômeno que acontece bem frequentemente no Sul e no Sudeste do Brasil", aponta. "Estamos na estação chuvosa, então é uma condição bem típica essa formação de ciclones no Sul, que se deslocam para o oceano e formam áreas de estabilidade que cruzam o Brasil Central", afirma Gemiacki.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O meteorologista aponta, ainda, que a tendência é que esse ciclone se desloque para o oceano ao longo desta semana.

