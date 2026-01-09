Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Chuva deu trégua em BH? Veja previsão do tempo para esta sexta-feira (9/1)

Depois de calor intenso nos últimos dias de dezembro, capital registrou chuva constante nos primeiros dias do ano; confira a previsão completa de BH e Minas

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/01/2026 07:14

compartilhe

SIGA
x
Céu amanhece azul na capital mineira nesta quinta-feira (8/1), mas ainda há possibilidade de chuva isolada
Céu amanhece azul na capital mineira nesta sexta-feira (9/1) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Os últimos dias foram bastante chuvosos em Belo Horizonte e a meteorologia indica novas precipitações nesta sexta-feira (9/1). Segundo a Defesa Civil de BH, há chance de pancadas de chuva rápidas à tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva rápidas, acompanhadas de trovoadas ocasionais.

Leia Mais

A temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, e a máxima pode chegar a 30°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 35%, à tarde.

Chuva em janeiro

Apesar de ter registrado muita chuva nos primeiros dias de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Como fica o tempo em Minas?

Em Minas Gerais, o cenário é de tempo estável e temperaturas elevadas nesta sexta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de sol entre nuvens em todo o estado, com possibilidade de chuva apenas para o Triângulo e Sul.

Segundo o Inmet, as temperaturas continuam subindo gradualmente. A máxima pode chegar a 34°C nas regiões Norte, Jequitinhonha, Zona da Mata e a única região que pode ter máxima abaixo dos 30°C é a Oeste, com previsão de 29°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Tópicos relacionados:

bh chuva meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay