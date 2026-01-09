Chuva deu trégua em BH? Veja previsão do tempo para esta sexta-feira (9/1)
Depois de calor intenso nos últimos dias de dezembro, capital registrou chuva constante nos primeiros dias do ano; confira a previsão completa de BH e Minas
Os últimos dias foram bastante chuvosos em Belo Horizonte e a meteorologia indica novas precipitações nesta sexta-feira (9/1). Segundo a Defesa Civil de BH, há chance de pancadas de chuva rápidas à tarde.
Conforme a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva rápidas, acompanhadas de trovoadas ocasionais.
A temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, e a máxima pode chegar a 30°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 35%, à tarde.
Chuva em janeiro
Apesar de ter registrado muita chuva nos primeiros dias de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.
O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Como fica o tempo em Minas?
Em Minas Gerais, o cenário é de tempo estável e temperaturas elevadas nesta sexta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de sol entre nuvens em todo o estado, com possibilidade de chuva apenas para o Triângulo e Sul.
Segundo o Inmet, as temperaturas continuam subindo gradualmente. A máxima pode chegar a 34°C nas regiões Norte, Jequitinhonha, Zona da Mata e a única região que pode ter máxima abaixo dos 30°C é a Oeste, com previsão de 29°C.
Conforme a previsão, o dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).