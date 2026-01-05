Chuvas intensas fazem montanha 'chorar' em destino turístico mineiro

As chuvas intensas que vêm atingindo Minas Gerais provocaram um espetáculo da natureza no povoado de Lapinha da Serra, no município de Santana do Riacho, na Região Central do estado. Várias quedas d'água se formaram no entorno do vilarejo, causando a impressão que as montanhas estão "chorando". Assista ao vídeo!

Lapinha da Serra está localizado na encosta do Pico da Lapinha, segundo ponto mais alto da Serra do Cipó, com 1.687 metros de altitude. O vilarejo tem uma população pequena, de aproximadamente 300 habitantes, mas atrai milhares de turistas graças às atrações naturais, como lagos, cachoeiras, grutas, rios e montanhas, além de sítios arqueológicos.

Vale lembrar que Santana do Riacho abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, tradicional destino ecoturístico do estado. A portaria da unidade ambiental está localizada a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte.

Mais chuvas

Santana do Riacho está entre os 462 municípios mineiros sob alerta laranja, de perigo potencial, para temporais, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A entidade aponta possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h, até às 23:59h desta quarta (7/1).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia