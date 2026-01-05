Assine
overlay
Início Gerais
NATUREZA

Chuvas intensas fazem montanha 'chorar' em destino turístico mineiro

Várias quedas d'água se formaram no entorno do vilarejo de Lapinha da Serra, no município de Santana do Riacho

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/01/2026 22:40

compartilhe

SIGA
x
Devidos às chuvas, várias quedas dágua surgiram nas montanhas que rodeiam o povoado de Lapinha da Serra
Devidos às chuvas, várias quedas dágua surgiram nas montanhas que rodeiam o povoado de Lapinha da Serra crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

As chuvas intensas que vêm atingindo Minas Gerais provocaram um espetáculo da natureza no povoado de Lapinha da Serra, no município de Santana do Riacho, na Região Central do estado. Várias quedas d'água se formaram no entorno do vilarejo, causando a impressão que as montanhas estão "chorando". Assista ao vídeo!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lapinha da Serra está localizado na encosta do Pico da Lapinha, segundo ponto mais alto da Serra do Cipó, com 1.687 metros de altitude. O vilarejo tem uma população pequena, de aproximadamente 300 habitantes, mas atrai milhares de turistas graças às atrações naturais, como lagos, cachoeiras, grutas, rios e montanhas, além de sítios arqueológicos. 

Vale lembrar que Santana do Riacho abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, tradicional destino ecoturístico do estado. A portaria da unidade ambiental está localizada a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte. 

Mais chuvas

Santana do Riacho está entre os 462 municípios mineiros sob alerta laranja, de perigo potencial, para temporais, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A entidade aponta possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h, até às 23:59h desta quarta (7/1).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Tópicos relacionados:

chuvas minas-gerais serra-do-cipo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay