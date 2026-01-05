84 cidades de Minas estão sob alerta vermelho devido ao acumulado de chuva
Alerta do Inmet vale para esta segunda-feira (5) e atinge municípios do Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Zona da Mata
As chuvas intensas que atingem Minas Gerais nos últimos dias colocaram 84 cidades do estado sob alerta vermelho, classificação máxima de risco meteorológico. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e permanece válido ao longo desta segunda-feira (5/1).
O comunicado entrou em vigor à 0h01 e segue até 23h59. As regiões mais afetadas são o Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Zona da Mata, onde é comum registrar impactos severos em períodos de precipitação prolongada.
De acordo com o Inmet, há previsão de volumes elevados de chuva, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros em um único dia. A persistência das precipitações aumenta de forma significativa o risco de alagamentos de grande porte, transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas, especialmente em zonas urbanas, áreas ribeirinhas e localidades com histórico de instabilidade do solo.
O alerta classificado como vermelho indica uma situação climática extrema, na qual os fenômenos esperados têm potencial para provocar danos expressivos, interromper serviços essenciais e representar ameaça direta à integridade física da população, com possibilidade de acidentes graves e vítimas. Esse nível de aviso exige atenção redobrada e resposta rápida das autoridades e da população.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se de raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Em casa, mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento; acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Cidades sob alerta
- Águas Formosas
- Aimorés
- Almenara
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alvarenga
- Ataléia
- Bertópolis
- Caiana
- Campanário
- Caparaó
- Caraí
- Caratinga
- Carlos Chagas
- Catuji
- Central de Minas
- Chalé
- Conceição de Ipanema
- Conselheiro Pena
- Crisólita
- Cuparaque
- Divino das Laranjeiras
- Durandé
- Espera Feliz
- Felisburgo
- Frei Gaspar
- Fronteira dos Vales
- Galiléia
- Goiabeira
- Governador Valadares
- Inhapim
- Ipanema
- Itabirinha
- Itambacuri
- Itanhomi
- Itueta
- Jacinto
- Jampruca
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Lajinha
- Luisburgo
- Machacalis
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Martins Soares
- Mendes Pimentel
- Monte Formoso
- Mutum
- Nanuque
- Nova Belém
- Nova Módica
- Novo Oriente de Minas
- Ouro Verde de Minas
- Palmópolis
- Pavão
- Pescador
- Pocrane
- Ponto dos Volantes
- Reduto
- Resplendor
- Rio do Prado
- Rubim
- Salto da Divisa
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santana do Manhuaçu
- Santa Rita do Itueto
- Santo Antônio do Jacinto
- São Félix de Minas
- São Geraldo do Baixio
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São José do Divino
- São José do Mantimento
- Serra dos Aimorés
- Simonésia
- Taparuba
- Tarumirim
- Teófilo Otoni
- Tumiritinga
- Umburatiba