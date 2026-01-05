Assine
ATENÇÃO!

84 cidades de Minas estão sob alerta vermelho devido ao acumulado de chuva

Alerta do Inmet vale para esta segunda-feira (5) e atinge municípios do Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Zona da Mata

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
05/01/2026 09:50

Chuva causa alagamento em Conselheiro Lafaiete (MG)
O comunicado entrou em vigor à 0h01 e segue até 23h59 crédito: Reprodução/Redes sociais

As chuvas intensas que atingem Minas Gerais nos últimos dias colocaram 84 cidades do estado sob alerta vermelho, classificação máxima de risco meteorológico. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e permanece válido ao longo desta segunda-feira (5/1).

O comunicado entrou em vigor à 0h01 e segue até 23h59. As regiões mais afetadas são o Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Zona da Mata, onde é comum registrar impactos severos em períodos de precipitação prolongada.

De acordo com o Inmet, há previsão de volumes elevados de chuva, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros em um único dia. A persistência das precipitações aumenta de forma significativa o risco de alagamentos de grande porte, transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas, especialmente em zonas urbanas, áreas ribeirinhas e localidades com histórico de instabilidade do solo. 

 

O alerta classificado como vermelho indica uma situação climática extrema, na qual os fenômenos esperados têm potencial para provocar danos expressivos, interromper serviços essenciais e representar ameaça direta à integridade física da população, com possibilidade de acidentes graves e vítimas. Esse nível de aviso exige atenção redobrada e resposta rápida das autoridades e da população.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água. 

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se de raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Em casa, mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento; acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades sob alerta 

  • Águas Formosas
  • Aimorés
  • Almenara
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alvarenga
  • Ataléia
  • Bertópolis
  • Caiana
  • Campanário
  • Caparaó
  • Caraí
  • Caratinga
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Central de Minas
  • Chalé
  • Conceição de Ipanema
  • Conselheiro Pena
  • Crisólita
  • Cuparaque
  • Divino das Laranjeiras
  • Durandé
  • Espera Feliz
  • Felisburgo
  • Frei Gaspar
  • Fronteira dos Vales
  • Galiléia
  • Goiabeira
  • Governador Valadares
  • Inhapim
  • Ipanema
  • Itabirinha
  • Itambacuri
  • Itanhomi
  • Itueta
  • Jacinto
  • Jampruca
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Lajinha
  • Luisburgo
  • Machacalis
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Mantena
  • Martins Soares
  • Mendes Pimentel
  • Monte Formoso
  • Mutum
  • Nanuque
  • Nova Belém
  • Nova Módica
  • Novo Oriente de Minas
  • Ouro Verde de Minas
  • Palmópolis
  • Pavão
  • Pescador
  • Pocrane
  • Ponto dos Volantes
  • Reduto
  • Resplendor
  • Rio do Prado
  • Rubim
  • Salto da Divisa
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santana do Manhuaçu
  • Santa Rita do Itueto
  • Santo Antônio do Jacinto
  • São Félix de Minas
  • São Geraldo do Baixio
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Manteninha
  • São José do Divino
  • São José do Mantimento
  • Serra dos Aimorés
  • Simonésia
  • Taparuba
  • Tarumirim
  • Teófilo Otoni
  • Tumiritinga
  • Umburatiba

