84 cidades de Minas estão sob alerta vermelho devido ao acumulado de chuva

As chuvas intensas que atingem Minas Gerais nos últimos dias colocaram 84 cidades do estado sob alerta vermelho, classificação máxima de risco meteorológico. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e permanece válido ao longo desta segunda-feira (5/1).

O comunicado entrou em vigor à 0h01 e segue até 23h59. As regiões mais afetadas são o Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Zona da Mata, onde é comum registrar impactos severos em períodos de precipitação prolongada.

De acordo com o Inmet, há previsão de volumes elevados de chuva, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros em um único dia. A persistência das precipitações aumenta de forma significativa o risco de alagamentos de grande porte, transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas, especialmente em zonas urbanas, áreas ribeirinhas e localidades com histórico de instabilidade do solo.

O alerta classificado como vermelho indica uma situação climática extrema, na qual os fenômenos esperados têm potencial para provocar danos expressivos, interromper serviços essenciais e representar ameaça direta à integridade física da população, com possibilidade de acidentes graves e vítimas. Esse nível de aviso exige atenção redobrada e resposta rápida das autoridades e da população.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se de raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Em casa, mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento; acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades sob alerta