BH e outras 462 cidades de MG estão sob alerta de tempestade
Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo desta segunda-feira (5/1). Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
Belo Horizonte e mais 462 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial, também conhecido com alerta laranja, para temporal até às 23:59h desta quarta (7/1). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de ventos entre 60 e 1000 km/h.
As áreas afetadas incluem o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste e Oeste de Minas. Entre os riscos estão cortes de energia elétrica, quedas de árvores, estragos em plantações e alagamentos.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se de raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Em casa, mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento; acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Cidades sob alerta
Abadia dos Dourados
Abaeté
Abre Campo
Acaiaca
Açucena
Água Boa
Águas Formosas
Águas Vermelhas
Aimorés
Almenara
Alpercata
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Alvarenga
Alvinópolis
Alvorada de Minas
Amparo do Serra
Angelândia
Antônio Dias
Antônio Prado de Minas
Araçaí
Araçuaí
Araponga
Arapuá
Aricanduva
Arinos
Ataléia
Augusto de Lima
Baldim
Bandeira
Barão de Cocais
Barra Longa
Bela Vista de Minas
Belo Horizonte
Belo Oriente
Berilo
Berizal
Bertópolis
Betim
Biquinhas
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jesus do Amparo
Bom Jesus do Galho
Bonfinópolis de Minas
Bonito de Minas
Botumirim
Brasilândia de Minas
Brasília de Minas
Braúnas
Brumadinho
Buenópolis
Bugre
Buritis
Buritizeiro
Cachoeira da Prata
Cachoeira de Pajeú
Caetanópolis
Caeté
Caiana
Cajuri
Campanário
Campo Azul
Canaã
Cantagalo
Caparaó
Capelinha
Capim Branco
Capitão Andrade
Capitão Enéas
Caputira
Caraí
Carangola
Caratinga
Carbonita
Carlos Chagas
Carmésia
Carmo do Paranaíba
Catas Altas
Catuji
Catuti
Cedro do Abaeté
Central de Minas
Chalé
Chapada do Norte
Chapada Gaúcha
Claro dos Poções
Coimbra
Coluna
Comercinho
Conceição de Ipanema
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Cônego Marinho
Confins
Congonhas do Norte
Conselheiro Pena
Contagem
Coração de Jesus
Cordisburgo
Corinto
Coroaci
Coromandel
Coronel Fabriciano
Coronel Murta
Córrego Novo
Couto de Magalhães de Minas
Crisólita
Cristália
Cuparaque
Curral de Dentro
Curvelo
Datas
Diamantina
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divino
Divino das Laranjeiras
Divinolândia de Minas
Divisa Alegre
Divisópolis
Dom Bosco
Dom Cavati
Dom Joaquim
Dom Silvério
Dores de Guanhães
Dores do Indaiá
Durandé
Engenheiro Caldas
Engenheiro Navarro
Entre Folhas
Ervália
Esmeraldas
Espera Feliz
Espinosa
Eugenópolis
Faria Lemos
Felício dos Santos
Felisburgo
Felixlândia
Fernandes Tourinho
Ferros
Fervedouro
Florestal
Formoso
Fortuna de Minas
Francisco Badaró
Francisco Dumont
Franciscópolis
Francisco Sá
Frei Gaspar
Frei Inocêncio
Frei Lagonegro
Fronteira dos Vales
Fruta de Leite
Funilândia
Galiléia
Gameleiras
Glaucilândia
Goiabeira
Gonzaga
Gouveia
Governador Valadares
Grão Mogol
Guanhães
Guaraciaba
Guaraciama
Guarda-Mor
Iapu
Ibiaí
Ibiracatu
Ibirité
Icaraí de Minas
Igarapé
Imbé de Minas
Indaiabira
Inhapim
Inhaúma
Inimutaba
Ipaba
Ipanema
Ipatinga
Itabira
Itabirinha
Itabirito
Itacambira
Itacarambi
Itaipé
Itamarandiba
Itambacuri
Itambé do Mato Dentro
Itanhomi
Itaobim
Itinga
Itueta
Jaboticatubas
Jacinto
Jaguaraçu
Jaíba
Jampruca
Janaúba
Januária
Japonvar
Jenipapo de Minas
Jequeri
Jequitaí
Jequitibá
Jequitinhonha
Joaíma
Joanésia
João Monlevade
João Pinheiro
Joaquim Felício
Jordânia
José Gonçalves de Minas
José Raydan
Josenópolis
Juatuba
Juramento
Ladainha
Lagamar
Lagoa dos Patos
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lajinha
Lassance
Leandro Ferreira
Leme do Prado
Lontra
Luisburgo
Luislândia
Machacalis
Malacacheta
Mamonas
Manga
Manhuaçu
Manhumirim
Mantena
Maravilhas
Mariana
Marilac
Mário Campos
Marliéria
Martinho Campos
Martins Soares
Mata Verde
Materlândia
Mateus Leme
Matias Cardoso
Mathias Lobato
Matipó
Mato Verde
Matozinhos
Medina
Mendes Pimentel
Mesquita
Minas Novas
Mirabela
Miradouro
Miravânia
Monjolos
Montalvânia
Monte Azul
Monte Formoso
Montes Claros
Montezuma
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Morro do Pilar
Muriaé
Mutum
Nacip Raydan
Nanuque
Naque
Natalândia
Ninheira
Nova Belém
Nova Era
Nova Lima
Nova Módica
Nova Porteirinha
Nova União
Novo Cruzeiro
Novo Oriente de Minas
Novorizonte
Olhos-d’Água
Onça de Pitangui
Oratórios
Orizânia
Ouro Preto
Ouro Verde de Minas
Padre Carvalho
Padre Paraíso
Paineiras
Pai Pedro
Palmópolis
Papagaios
Paracatu
Pará de Minas
Paraopeba
Passabém
Patis
Patos de Minas
Paulistas
Pavão
Peçanha
Pedra Azul
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra Dourada
Pedras de Maria da Cruz
Pedro Leopoldo
Pequi
Periquito
Pescador
Piedade de Caratinga
Piedade de Ponte Nova
Pingo d’Água
Pintópolis
Piranga
Pirapora
Pitangui
Pocrane
Pompéu
Ponte Nova
Ponto Chique
Ponto dos Volantes
Porteirinha
Porto Firme
Poté
Presidente Juscelino
Presidente Kubitschek
Presidente Olegário
Prudente de Morais
Quartel Geral
Raposos
Raul Soares
Reduto
Resplendor
Riachinho
Riacho dos Machados
Ribeirão das Neves
Rio Acima
Rio Casca
Rio Doce
Rio do Prado
Rio Pardo de Minas
Rio Piracicaba
Rio Vermelho
Rosário da Limeira
Rubelita
Rubim
Sabará
Sabinópolis
Salinas
Salto da Divisa
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Leste
Santa Cruz de Salinas
Santa Cruz do Escalvado
Santa Efigênia de Minas
Santa Fé de Minas
Santa Helena de Minas
Santa Luzia
Santa Margarida
Santa Maria de Itabira
Santa Maria do Salto
Santa Maria do Suaçuí
Santana de Pirapama
Santana do Manhuaçu
Santana do Paraíso
Santana do Riacho
Santa Rita de Minas
Santa Rita do Itueto
Santo Antônio do Grama
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Jacinto
Santo Antônio do Retiro
Santo Antônio do Rio Abaixo
Santo Hipólito
São Domingos das Dores
São Domingos do Prata
São Félix de Minas
São Francisco
São Francisco do Glória
São Geraldo da Piedade
São Geraldo do Baixio
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Rio Preto
São João da Lagoa
São João da Ponte
São João das Missões
São João do Manhuaçu
São João do Manteninha
São João do Oriente
São João do Pacuí
São João do Paraíso
São João Evangelista
São Joaquim de Bicas
São José da Lapa
São José da Safira
São José da Varginha
São José do Divino
São José do Goiabal
São José do Jacuri
São José do Mantimento
São Miguel do Anta
São Pedro dos Ferros
São Pedro do Suaçuí
São Romão
São Sebastião do Anta
São Sebastião do Maranhão
São Sebastião do Rio Preto
Sardoá
Sarzedo
Sem-Peixe
Senador Modestino Gonçalves
Senhora do Porto
Sericita
Serra Azul de Minas
Serra dos Aimorés
Serranópolis de Minas
Serro
Sete Lagoas
Setubinha
Simonésia
Sobrália
Taiobeiras
Taparuba
Taquaraçu de Minas
Tarumirim
Teixeiras
Teófilo Otoni
Timóteo
Tiros
Tombos
Três Marias
Tumiritinga
Turmalina
Ubaí
Ubaporanga
Umburatiba
Unaí
Uruana de Minas
Urucânia
Urucuia
Vargem Alegre
Vargem Grande do Rio Pardo
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Vazante
Verdelândia
Veredinha
Vermelho Novo
Vespasiano
Viçosa
Vieiras
Virgem da Lapa
Virginópolis
Virgolândia