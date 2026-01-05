BH e outras 462 cidades de MG estão sob alerta de tempestade

Belo Horizonte e mais 462 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial, também conhecido com alerta laranja, para temporal até às 23:59h desta quarta (7/1). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, além de ventos entre 60 e 1000 km/h.

As áreas afetadas incluem o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste e Oeste de Minas. Entre os riscos estão cortes de energia elétrica, quedas de árvores, estragos em plantações e alagamentos.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se de raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Em casa, mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento; acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades sob alerta

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Angelândia

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Araçuaí

Araponga

Arapuá

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Augusto de Lima

Baldim

Bandeira

Barão de Cocais

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Oriente

Berilo

Berizal

Bertópolis

Betim

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Braúnas

Brumadinho

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Pajeú

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Campanário

Campo Azul

Canaã

Cantagalo

Caparaó

Capelinha

Capim Branco

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caputira

Caraí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carlos Chagas

Carmésia

Carmo do Paranaíba

Catas Altas

Catuji

Catuti

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Chalé

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coimbra

Coluna

Comercinho

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Cônego Marinho

Confins

Congonhas do Norte

Conselheiro Pena

Contagem

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Murta

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristália

Cuparaque

Curral de Dentro

Curvelo

Datas

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Durandé

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Espinosa

Eugenópolis

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felisburgo

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Florestal

Formoso

Fortuna de Minas

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Funilândia

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Goiabeira

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Guanhães

Guaraciaba

Guaraciama

Guarda-Mor

Iapu

Ibiaí

Ibiracatu

Ibirité

Icaraí de Minas

Igarapé

Imbé de Minas

Indaiabira

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itabira

Itabirinha

Itabirito

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itaobim

Itinga

Itueta

Jaboticatubas

Jacinto

Jaguaraçu

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

Jequitinhonha

Joaíma

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

José Raydan

Josenópolis

Juatuba

Juramento

Ladainha

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lassance

Leandro Ferreira

Leme do Prado

Lontra

Luisburgo

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Maravilhas

Mariana

Marilac

Mário Campos

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Mata Verde

Materlândia

Mateus Leme

Matias Cardoso

Mathias Lobato

Matipó

Mato Verde

Matozinhos

Medina

Mendes Pimentel

Mesquita

Minas Novas

Mirabela

Miradouro

Miravânia

Monjolos

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Naque

Natalândia

Ninheira

Nova Belém

Nova Era

Nova Lima

Nova Módica

Nova Porteirinha

Nova União

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d’Água

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Preto

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Paineiras

Pai Pedro

Palmópolis

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Patis

Patos de Minas

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedras de Maria da Cruz

Pedro Leopoldo

Pequi

Periquito

Pescador

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Pingo d’Água

Pintópolis

Piranga

Pirapora

Pitangui

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Porto Firme

Poté

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Raposos

Raul Soares

Reduto

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rio Piracicaba

Rio Vermelho

Rosário da Limeira

Rubelita

Rubim

Sabará

Sabinópolis

Salinas

Salto da Divisa

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz de Salinas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Pirapama

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco

São Francisco do Glória

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São João Evangelista

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Safira

São José da Varginha

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Rio Preto

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Modestino Gonçalves

Senhora do Porto

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Serro

Sete Lagoas

Setubinha

Simonésia

Sobrália

Taiobeiras

Taparuba

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Teófilo Otoni

Timóteo

Tiros

Tombos

Três Marias

Tumiritinga

Turmalina

Ubaí

Ubaporanga

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucânia

Urucuia

Vargem Alegre

Vargem Grande do Rio Pardo

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virgem da Lapa

Virginópolis

Virgolândia