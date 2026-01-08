Tempo em MG: 213 cidades sob alerta de chuva intensa nesta quinta (8/1)

Minas Gerais tem 213 municípios sob alerta amarelo para chuvas intensas nesta quinta-feira (8/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Cidades podem enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido até esta sexta-feira (9/1), às 9h.

O município de Extrema, no Sul de Minas, também está sob alerta amarelo de tempestade, podendo enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, até às 23:59h desta quinta-feira (8/1).

Moradores também devem ficar atentos, pois há risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.



Recomendações em caso de chuva:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Municípios sob alerta de chuvas intensas: