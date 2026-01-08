Tempo em MG: 213 cidades sob alerta de chuva intensa nesta quinta (8/1)
Minas Gerais ainda tem um município sob alerta de tempestade, podendo enfrentar queda de granizo; saiba os detalhes e veja a lista dos municípios sob alerta
Minas Gerais tem 213 municípios sob alerta amarelo para chuvas intensas nesta quinta-feira (8/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Cidades podem enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).
Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido até esta sexta-feira (9/1), às 9h.
O município de Extrema, no Sul de Minas, também está sob alerta amarelo de tempestade, podendo enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, até às 23:59h desta quinta-feira (8/1).
Moradores também devem ficar atentos, pois há risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Recomendações em caso de chuva:
-
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
-
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
-
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Municípios sob alerta de chuvas intensas:
- Abadia dos Dourados
- Água Comprida
- Aguanil
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Boa Esperança
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carvalhópolis
- Cascalho Rico
- Cássia
- Caxambu
- Centralina
- Claraval
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coromandel
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristina
- Cruzeiro da Fortaleza
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Extrema
- Fama
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Gonçalves
- Grupiara
- Guapé
- Guaranésia
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guimarânia
- Heliodora
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Iguatama
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itajubá
- Itamogi
- Itanhandu
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Jacuí
- Jacutinga
- Japaraíba
- Jesuânia
- Juruaia
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa Formosa
- Lambari
- Lavras
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Matutina
- Medeiros
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Pains
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Perdões
- Pimenta
- Piranguçu
- Piranguinho
- Piumhi
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Olegário
- Rio Paranaíba
- Romaria
- Sacramento
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santo Antônio do Monte
- São Bento Abade
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tapira
- Tapiraí
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Uberaba
- Uberlândia
- Vargem Bonita
- Varginha
- Vazante
- Veríssimo
- Virgínia
- Wenceslau Braz