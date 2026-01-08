Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Tempo em MG: 213 cidades sob alerta de chuva intensa nesta quinta (8/1)

Minas Gerais ainda tem um município sob alerta de tempestade, podendo enfrentar queda de granizo; saiba os detalhes e veja a lista dos municípios sob alerta

Alice Pimenta*
08/01/2026 11:19

213 cidades mineiras podem enfrentar chuvas intensas nesta quinta-feira (8/1)
213 cidades mineiras podem enfrentar chuvas intensas nesta quinta-feira (8/1) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Minas Gerais tem 213 municípios sob alerta amarelo para chuvas intensas nesta quinta-feira (8/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Cidades podem enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).  

Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido até esta sexta-feira (9/1), às 9h.

O município de Extrema, no Sul de Minas, também está sob alerta amarelo de tempestade, podendo enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, até às 23:59h desta quinta-feira (8/1).  

Moradores também devem ficar atentos, pois há risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. 

Recomendações em caso de chuva:

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Municípios sob alerta de chuvas intensas:

  • Abadia dos Dourados
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitólio
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carvalhópolis
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Caxambu
  • Centralina
  • Claraval
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Conquista
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Coromandel
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Cristais
  • Cristina
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Extrema
  • Fama
  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Gonçalves
  • Grupiara
  • Guapé
  • Guaranésia
  • Guarda-Mor
  • Guaxupé
  • Guimarânia
  • Heliodora
  • Ibiá
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Iguatama
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Indianópolis
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Japaraíba
  • Jesuânia
  • Juruaia
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa Formosa
  • Lambari
  • Lavras
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Matutina
  • Medeiros
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nepomuceno
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Pains
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passos
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedralva
  • Pedrinópolis
  • Perdizes
  • Perdões
  • Pimenta
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Piumhi
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Olegário
  • Rio Paranaíba
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Juliana
  • Santana da Vargem
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santo Antônio do Monte
  • São Bento Abade
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tomás de Aquino
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serrania
  • Silvianópolis
  • Soledade de Minas
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Tupaciguara
  • Turvolândia
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Vazante
  • Veríssimo
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

Tópicos relacionados:

alerta chuva defesa-civil granizo inmet minas-gerais previsao-do-tempo tempestade

