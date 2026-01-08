Céu azul em BH: Vai parar de chover? Veja previsão desta quinta-feira (8/1)

Após dias de céu encoberto, a quinta-feira (8/1) em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuva isolada, segundo informações da Defesa Civil do município.

A temperatura mínima registrada foi às 3 horas da manhã, 16,7 °C, com sensação térmica de 9 °C, na regional Oeste. A máxima estimada é de 29 °C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 18,6 °C, às 2h10

Centro-Sul: 18,2 °C, às 6h10

Oeste: 16,7 °C, com sensação térmica de 9 °C, às 3h

Pampulha: 17,7 °C, com sensação térmica de 18,5 °C, às 4h

Venda Nova: 17,3 °C, às 3h30

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).







Minas Gerais



A ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) se desconfigura, nesta quinta-feira (8/1), permitindo abertura de sol e elevação das temperaturas em Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda há chance de chuva isolada em algumas regiões mineiras, mas com baixos volumes esperados. As temperaturas tendem a aumentar na maioria das regiões do estado.

As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h, no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

O céu deve permanecer parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, o dia é de céu parcialmente nublado.