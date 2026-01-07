6 museus em Belo Horizonte para visitar em dias de chuva

A chuva chegou em Belo Horizonte e os planos de um passeio ao ar livre foram por água abaixo? A boa notícia é que a capital mineira oferece um roteiro cultural rico e totalmente protegido do mau tempo. É a oportunidade perfeita para explorar centros culturais e exposições que contam a história de Minas Gerais e do Brasil.

Para te ajudar a montar um programa diferente, separamos seis espaços imperdíveis. Eles ficam, em sua maioria, no Circuito Liberdade, o que facilita visitar mais de um no mesmo dia, caminhando de um para o outro. Confira as opções para transformar um dia cinzento em uma experiência cheia de descobertas.

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) : um dos espaços mais dinâmicos da cidade, o CCBB tem sempre uma programação variada com grandes exposições de arte, mostras de cinema, peças de teatro e atividades educativas. O prédio, por si só, já é uma atração e rende ótimas fotos.

Memorial Minas Gerais Vale : aqui, a cultura mineira é a grande estrela. De forma interativa e sensorial, o visitante mergulha na história do estado, desde o século XVIII até a cena contemporânea. É um passeio que agrada tanto adultos quanto crianças, com cenários que recriam vilas e tradições locais.

Museu das Minas e do Metal : localizado no icônico "prédio rosa" da Praça da Liberdade, este museu une tecnologia e história. As atrações interativas explicam a importância da mineração e da metalurgia para o desenvolvimento de Minas Gerais. Uma experiência divertida e educativa.

Espaço do Conhecimento UFMG : se a ideia é um programa que une ciência, cultura e diversão, este é o lugar. A principal atração é o planetário, que exibe sessões sobre astronomia. Além disso, as exposições fixas e temporárias desvendam o universo de forma acessível para todas as idades.

Museu de Artes e Ofícios : funcionando na antiga Estação Central de Belo Horizonte (Praça da Estação), o museu homenageia a história do trabalho no país. Seu acervo reúne milhares de ferramentas, utensílios e máquinas dos séculos XVIII ao XX. A arquitetura do local impressiona e complementa a visita.

Museu Histórico Abílio Barreto: para quem quer entender a fundo a história de Belo Horizonte, este é o destino. O acervo conta como um antigo arraial se transformou na primeira capital planejada do Brasil. O casarão centenário, sede do museu, é um dos poucos remanescentes do Curral del Rei.

