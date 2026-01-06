Chuva em BH: 5 cuidados com a casa para evitar mofo e infiltrações

A chuva que atinge Belo Horizonte nesta semana acende um alerta para os cuidados com a casa, especialmente por ocorrer em janeiro, tradicionalmente o mês mais chuvoso do ano na capital. Com uma média climatológica histórica de 330,9 mm, a umidade constante se torna o cenário perfeito para o surgimento de mofo e infiltrações, problemas que podem danificar móveis, paredes e comprometer a saúde dos moradores. Para evitar dores de cabeça, algumas medidas simples fazem toda a diferença na proteção do seu lar.

Manter a casa arejada é o primeiro passo para combater o excesso de umidade. Mesmo com o tempo frio, é fundamental abrir janelas e portas por algumas horas todos os dias. Essa prática permite a circulação do ar, que ajuda a secar ambientes e impede a proliferação de fungos que causam o mofo, principalmente em locais como banheiros, cozinhas e áreas de serviço.

Leia Mais

Com a manutenção adequada, é possível evitar que a água da chuva encontre caminhos para dentro do imóvel. Ações preventivas são essenciais para garantir a integridade da estrutura e a segurança dos ambientes internos.

Confira cinco cuidados essenciais para proteger sua casa:

Verifique calhas e telhados: folhas, galhos e outras sujeiras podem entupir as calhas, fazendo com que a água transborde e escorra pelas paredes. Garanta que elas estejam limpas antes do período de chuvas intensas. Uma inspeção no telhado também é importante para identificar telhas quebradas ou mal encaixadas que possam causar goteiras e infiltrações. Afaste os móveis das paredes: crie um pequeno espaço entre os móveis e as paredes, especialmente aquelas que ficam voltadas para o exterior. Essa distância de poucos centímetros permite que o ar circule, evitando que a umidade se acumule e danifique tanto a parede quanto a mobília, prevenindo o mofo em armários e estofados. Use produtos contra a umidade: soluções antimofo e desumidificadores de ambiente são aliados importantes. Eles podem ser colocados em pontos estratégicos, como dentro de guarda-roupas, armários e em cantos com pouca ventilação. Uma alternativa caseira é usar potes com bicarbonato de sódio ou cal, que absorvem a umidade do ar. Atenção às paredes internas: não ignore pequenos sinais de umidade. Manchas escuras, bolhas na pintura ou o descolamento do revestimento são indicativos de infiltração. Quanto antes o problema for identificado e corrigido, menor será o dano estrutural e o custo do reparo. Verifique se há vazamentos em canos que possam estar agravando a situação. Impermeabilize áreas críticas: a aplicação de produtos impermeabilizantes em lajes, marquises e paredes externas cria uma barreira protetora contra a penetração da água. Embora seja um investimento maior, a impermeabilização é uma das soluções mais eficazes para prevenir infiltrações a longo prazo, protegendo a estrutura da construção. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.