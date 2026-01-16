Bar do Bolão será reaberto antes do carnaval e terá homenagem; saiba qual

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O reduto boêmio do Bairro Santa Tereza se prepara para o reencontro com um de seus grandes símbolos. Quase três meses depois de fechar as portas e deixar vários clientes órfãos, o lendário Bar do Bolão prepara seu retorno em um novo endereço: Rua Estrela do Sul, nº 39. Localizada na Região Leste, a nova sede fica a poucos metros do antigo ponto na Rua Mármore. De acordo com a sócia-proprietária Karla Rocha, a expectativa é que o estabelecimento seja reaberto em, no máximo, um mês.

A escolha do local também é simbólica. Karla conta que é um grande orgulho retomar o empreendimento no local em que a história do Bolão realmente começou. Fundado em 1961 pelos avós dela, Dona Maria e Seu Rocha, o bar começou como uma pequena venda de salgados e, ao longo dos anos, transformou-se em um clássico da gastronomia e cultura belo-horizontina. O fechamento ocorreu porque o proprietário do imóvel solicitou a devolução do casarão para a realização de reformas. Agora, ele retorna às suas origens, com o mesmo espaguete e rochedão.

“É um orgulho muito grande dar continuidade ao Bolão. Primeiro, voltar para esse local. Segundo, dar continuidade nesse legado, nessa história. A gente sabe o quanto o Bolão impactou a vida de muita gente, não só dos mineiros, mas de pessoas que a gente nem imaginava. Então, ter a reabertura no local onde a gente começou, pra gente, é muito orgulho, muita responsabilidade e muito amor pelo que a nossa família construiu”, diz Karla, que é sócia do estabelecimento junto do irmão, Carlos Henrique Rocha, e da mãe.

De acordo com ela, não há mudanças na dinâmica do restaurante, que fechou as portas no dia 26 de outubro, a não ser a mudança de endereço. O cardápio continua sendo o mesmo, com os clássicos que os clientes adoram, mas com algumas mudanças. A exemplo, a sócia cita que algumas pessoas pediam alguns itens nos pratos e que o feedback foi analisado para atender melhor a clientela. O horário de funcionamento e o quadro de funcionários não deve ser alterado.

À respeito da polêmica do fechamento do bar no ano passado, Karla explicou que todos os deveres deles enquanto empresa serão cumpridos, assim como garantiram, anteriormente, que o fechamento seria temporário. Apesar de o espaço ser um pouco menor do que o da Rua Mármore, a proposta é focar na qualidade ao invés do tamanho. Isso porque, segundo ela, o Bolão representa família, mas não apenas no negócio. Assim como a cultura do bar foi passada de geração em geração, ela observa que a clientela também fez isso.

“Eu sou a terceira geração do Bolão, mas o que a gente percebeu muito foram pais levando seus filhos para poder mostrar para eles um pouquinho da história deles. Eu tive relatos de pessoas que saíram de festas dos seus casamentos para poder celebrar lá no Bolão. Vidas que realmente foram impactadas e que tiveram uma história ali. E é tão bonito de se ver, porque a construção de uma história não é fácil”, disse ela, que assim como outros membros da família, sente-se na obrigação de continuar a trajetória com respeito.

Homenagem na reabertura

Para garantir o legado da família e a essência do Bolão, Karla anunciou ao Estado de Minas, com exclusividade, que fará uma homenagem a José Maria Rocha, tio dela, que faleceu no dia 2 de dezembro do ano passado. José Maria fez parte da segunda geração do restaurante e foi essencial na construção do estabelecimento.

A proposta é convidar que cada cliente leve um relógio de seu interesse para decorar o novo espaço. De acordo com a sobrinha, os variados relógios pendurados no Bolão foi uma tradição que o tio começou quando passou a ganhar os itens dos clientes. Para eternizar a memória de José Maria, os clientes que sentirem de levar um relógio poderão eles mesmos pregar nas paredes do bar.

“Uma das nossas tradições era ter o relógio, então aquele relógio que faz sentido para o cliente, você vai lá e põe do seu jeito. A ideia é ter ali a marca daquele cliente guardadinha conosco para poder dar continuidade a essa história. E como foi uma história muito linda do meu tio falecido, essa é uma das homenagens que nós vamos fazer para ele”, reflete emocionada.

Reinauguração antes do carnaval

Apesar de ainda não ter uma data concreta para a reabertura, Karla declarou que “com certeza” será antes do feriado de carnaval. O reinício das atividades antes da folia é importante, pois o restaurante sempre foi um ponto de parada para as pessoas que aproveitam os blocos no Bairro Santa Tereza, que costumam ser realizados no período diurno. Assim que houver uma data, ela será anunciada.

Conforme a sócia-proprietária, a procura por um almoço com mais sustância fez com que o bar criasse um “cardápio expresso” nos dias de folia, que incluem os mesmos pratos, mas, de forma mais rápida, para serem consumidos na rua e não no estabelecimento. Os clientes que desejam consumir no local, também podem, mas ela reflete que, normalmente, o público muda um pouco com as atrações carnavalescas da região.

