Bar Bolão vai reabrir em BH; veja novo endereço e data

A sócia-proprietária do Bar do Bolão, Karla Rocha, anunciou pelas redes sociais, nessa quarta-feira (14/1), que o tradicional bar de Belo Horizonte irá reabrir depois de cerca de dois meses e meio fechado. Segundo ela, a previsão é que o retorno aconteça em até um mês.

“Depois de quase dois meses e meio fechados, sabendo que tivemos vidas impactadas, trazemos, com muita construção, diálogo e respeito, uma notícia boa: estaremos reabrindo dentro, no máximo, de um mês”, afirmou Karla.

O bar funcionará em novo endereço, mas sem se afastar da região tradicional. O novo ponto será na Rua Estrela do Sul, nº 39, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste da capital. Em relação ao endereço anterior, o estabelecimento ficará do outro lado da Praça Duque de Caxias. “Todas as pendências serão resolvidas”, garantiu a sócia.

O Bar do Bolão encerrou as atividades no antigo endereço em 26 de outubro. Na ocasião, os irmãos Karla e Carlos Henrique Rocha, sócios do estabelecimento, participaram da despedida ao lado de clientes e frequentadores. Uma mesa foi colocada na calçada em frente ao bar, reunindo dezenas de pessoas para a última saideira e os pratos tradicionais da casa.

“São muitas memórias. Eu comecei a trabalhar aqui com 15 anos e hoje estou com 41. Muita coisa aconteceu dentro deste prédio. É impossível não se emocionar”, disse Carlos Henrique, visivelmente comovido.

Segundo Karla, o fechamento ocorreu porque o proprietário do imóvel solicitou a devolução do casarão para a realização de reformas. Agora, com o novo endereço definido, o Bar do Bolão se prepara para retomar as atividades e manter viva a tradição no Santa Tereza.

Clássico de BH

O casarão ícone da boemia na capital mineira é cenário de memórias repletas de música, futebol, prêmios e, claro, comidas e bebidas. Por anos, a esquina em frente à Praça Duque de Caxias foi o ponto final da juventude que curtia a madrugada em BH. Quando a cidade inteira parecia dormir, o Bolão estava de portas abertas para servir espaguete, rochedão e a saideira.

A esquina em Santa Tereza reuniu e conquistou um público amplo. Isso fica visível nas paredes do bar, que exibem prêmios de gastronomia, discos de ouro da banda Skank e camisas dos três principais times de BH. Nas mesas do Bolão, vitórias foram comemoradas, músicas foram compostas e conversas foram desfiadas.