CAPITAL DOS BARES

Bar de BH é o mais novo personagem do reality "Pesadelo na Cozinha"

Érick Jacquin foi visto com funcionários do Café Cultura Bar, no Bairro Lourdes. Imagens da situação da cozinha do estabelecimento já foram publicadas

Clara Mariz
12/01/2026 19:43 - atualizado em 12/01/2026 19:44

Chef Érick Jacquin em bar de BH durante gravação do reality Pesadelo na Cozinha
Pelas redes sociais, o Café Cultura Bar informou que estará fechado para "um grande desafio" até a próxima sexta-feira (16/1) crédito: Redes Sociais / Reprodução

O chef francês e MasterChef, Érick Jacquin, pousou na capital dos bares para produzir um episódio da nova temporada do reality show “Pesadelo na Cozinha”. O apresentador chegou a Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (12/1) e já foi visto conhecendo a dinâmica do novo participante, o Café Cultura Bar, localizado na Rua da Bahia, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul da cidade.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o chef foi flagrado na porta do bar, conversando com pessoas que usavam o uniforme do estabelecimento. Já pelas contas oficiais do programa, logo após uma publicação do chef no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana, três fotos mostrando a situação da cozinha do bar foram postadas.

Nas imagens, é possível ver ventiladores incrustados de sujeira. Além disso, há uma fritadeira suja e coberta por gordura e uma geladeira com prateleiras e paredes enferrujadas.

Cozinha apresenta ventiladores sujos, fritadeira engordurada e geladeira enferrujada
Cozinha apresenta ventiladores sujos, fritadeira engordurada e geladeira enferrujada Redes Sociais / Reprodução

Nesta manhã, o Café Cultura Bar informou que estará em reforma até a quinta-feira (15/1). “Vamos encarar um desafio muito grande, diferente de tudo. Voltaremos no dia 16/1 (sexta-feira) com programa normal e com muitas novidades”.

Como funciona o reality?

O “Pesadelo na Cozinha” é a versão brasileira do reality britânico “Kitchen Nightmares”, produzido pela Band com a Warner Bros. Discovery. Durante os episódios, o chef Érick Jacquin visita estabelecimentos que estão precisando de reformas na cozinha, melhorias nos pratos, no atendimento e na apresentação.

Normalmente, o apresentador é surpreendido com cenas inacreditáveis, como falta de higiene, armazenamento de alimentos de maneira inadequada e falta de estrutura. Diante das situações, o MasterChef também dá broncas, conselhos e ajuda os donos a se reerguerem após as mudanças sugeridas.

