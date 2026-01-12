Bar de BH é o mais novo personagem do reality "Pesadelo na Cozinha"

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O chef francês e MasterChef, Érick Jacquin, pousou na capital dos bares para produzir um episódio da nova temporada do reality show “Pesadelo na Cozinha”. O apresentador chegou a Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (12/1) e já foi visto conhecendo a dinâmica do novo participante, o Café Cultura Bar, localizado na Rua da Bahia, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul da cidade.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o chef foi flagrado na porta do bar, conversando com pessoas que usavam o uniforme do estabelecimento. Já pelas contas oficiais do programa, logo após uma publicação do chef no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana, três fotos mostrando a situação da cozinha do bar foram postadas.

Nas imagens, é possível ver ventiladores incrustados de sujeira. Além disso, há uma fritadeira suja e coberta por gordura e uma geladeira com prateleiras e paredes enferrujadas.

Nesta manhã, o Café Cultura Bar informou que estará em reforma até a quinta-feira (15/1). “Vamos encarar um desafio muito grande, diferente de tudo. Voltaremos no dia 16/1 (sexta-feira) com programa normal e com muitas novidades”.

Como funciona o reality?

O “Pesadelo na Cozinha” é a versão brasileira do reality britânico “Kitchen Nightmares”, produzido pela Band com a Warner Bros. Discovery. Durante os episódios, o chef Érick Jacquin visita estabelecimentos que estão precisando de reformas na cozinha, melhorias nos pratos, no atendimento e na apresentação.

Normalmente, o apresentador é surpreendido com cenas inacreditáveis, como falta de higiene, armazenamento de alimentos de maneira inadequada e falta de estrutura. Diante das situações, o MasterChef também dá broncas, conselhos e ajuda os donos a se reerguerem após as mudanças sugeridas.