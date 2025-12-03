Assine
DESPEDIDA

‘Bolão’, dono do tradicional bar de BH, será velado nesta quarta (3/12)

Dono do famoso bar do Santa Tereza morreu aos 76 anos por complicações decorrentes da diabetes

AP
Alice Pimenta*
03/12/2025 09:36

José Maria Rocha, mais conhecido por Bolão, morreu aos 76 anos em BH
José Maria Rocha, mais conhecido por Bolão, morreu aos 76 anos em BH crédito: Euler Junior/EM/D.A Press

O corpo de José Maria Rocha, o ‘Bolão’, será velado nesta quarta-feira (3/12), a partir das 13h, no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. O velório ocorrerá na Capela 6. O sepultamento, no mesmo cemitério, terá início às 16h30. 

Bolão, o criador do famoso espaguete do tradicional bar no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, morreu nessa terça-feira (2/12), aos 76 anos. Ele enfrentava complicações decorrentes da diabetes e estava internado desde o mês passado, em um hospital no Bairro Santa Efigênia. 

A morte de ‘Bolão’ aconteceu pouco mais de um mês depois do fechamento, após quase 55 anos, do bar que levava seu apelido. Em comunicado publicado nas redes sociais em outubro, no qual foi anunciado o encerramento das atividades da unidade no Santa Tereza, também foi informado que o restaurante vai ocupar um novo local, ainda não definido.

