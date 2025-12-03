‘Bolão’, dono do tradicional bar de BH, será velado nesta quarta (3/12)

O corpo de José Maria Rocha, o ‘Bolão’, será velado nesta quarta-feira (3/12), a partir das 13h, no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. O velório ocorrerá na Capela 6. O sepultamento, no mesmo cemitério, terá início às 16h30.

Bolão, o criador do famoso espaguete do tradicional bar no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, morreu nessa terça-feira (2/12), aos 76 anos. Ele enfrentava complicações decorrentes da diabetes e estava internado desde o mês passado, em um hospital no Bairro Santa Efigênia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A morte de ‘Bolão’ aconteceu pouco mais de um mês depois do fechamento, após quase 55 anos, do bar que levava seu apelido. Em comunicado publicado nas redes sociais em outubro, no qual foi anunciado o encerramento das atividades da unidade no Santa Tereza, também foi informado que o restaurante vai ocupar um novo local, ainda não definido.