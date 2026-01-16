BH: Pesadelo na Cozinha, de Erick Jacquin, termina de pintar imóvel tombado

O programa Pesadelo na Cozinha, com o chef Erick Jacquin, concluiu a pintura em um casarão localizado no cruzamento das Ruas dos Timbiras e da Bahia, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O imóvel é tombado e só pode passar por intervenções autorizadas pelo Patrimônio Cultural do Município, que não teria sido previamente consultado.

A pintura foi realizada apenas no primeiro pavimento do sobrado, onde funciona o Café Cultura Bar, alvo do Pesadelo na Cozinha. O estabelecimento, inclusive, foi reaberto nesta sexta-feira (16/1), após passar por uma repaginação feita pelo programa comandado por Jacquin. O segundo andar, que abriga uma escola de teatro, não foi incluído na intervenção.

O Estado de Minas esteve no imóvel no fim da tarde desta sexta-feira: um funcionário apontado como responsável pelo café não quis conversar com a reportagem, alegando desconhecer as questões relacionadas ao tombamento. No momento, equipes do programa finalizavam a retirada de equipamentos de gravação do local.

A reportagem entrou em contato com o Café Cultura Bar e também com a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda retorno.

Patrimônio histórico

Projetado pelo arquiteto Luiz Olivieri, em estilo eclético, o casarão foi erguido em 1904. Com dois pavimentos e sem recuo em relação às ruas, o imóvel é um típico exemplar da primeira fase do desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, cuja inauguração data de 1897.