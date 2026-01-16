Assine
overlay
Início Gerais
SEM AUTORIZAÇÃO

BH: Pesadelo na Cozinha, de Erick Jacquin, termina de pintar imóvel tombado

Imóvel centenário é tombado e só pode passar por intervenções autorizadas pelo Patrimônio Cultural do Município

Publicidade
Carregando...
Túlio Santos
AC
Alexandre Carneiro
Túlio Santos
Repórter
Repórter fotográfico em Belo Horizonte.
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
16/01/2026 22:26 - atualizado em 16/01/2026 22:56

compartilhe

SIGA
x
Fachada do casarão onde funciona o Café Cultura Bar, no Bairro Lourdes, em Belo Horizonte, após passar por uma pintura realizada pelo programa Pesadelo na Cozinha, com o chef Erick Jacquin
Apenas o primeiro andar do imóvel recebeu a nova pintura crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

O programa Pesadelo na Cozinha, com o chef Erick Jacquin, concluiu a pintura em um casarão localizado no cruzamento das Ruas dos Timbiras e da Bahia, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O imóvel é tombado e só pode passar por intervenções autorizadas pelo Patrimônio Cultural do Município, que não teria sido previamente consultado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A pintura foi realizada apenas no primeiro pavimento do sobrado, onde funciona o Café Cultura Bar, alvo do Pesadelo na Cozinha. O estabelecimento, inclusive, foi reaberto nesta sexta-feira (16/1), após passar por uma repaginação feita pelo programa comandado por Jacquin. O segundo andar, que abriga uma escola de teatro, não foi incluído na intervenção. 

Estado de Minas esteve no imóvel no fim da tarde desta sexta-feira: um funcionário apontado como responsável pelo café não quis conversar com a reportagem, alegando desconhecer as questões relacionadas ao tombamento. No momento, equipes do programa finalizavam a retirada de equipamentos de gravação do local.  

Leia Mais

A reportagem entrou em contato com o Café Cultura Bar e também com a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda retorno. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Patrimônio histórico

Projetado pelo arquiteto Luiz Olivieri, em estilo eclético, o casarão foi erguido em 1904. Com dois pavimentos e sem recuo em relação às ruas, o imóvel é um típico exemplar da primeira fase do desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, cuja inauguração data de 1897. 

Tópicos relacionados:

erick erick-jacquin jacquin patrimoniohistorico pesadelo-na-cozinha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay