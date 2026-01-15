Assine
Pesadelo na Cozinha, de Erick Jacquin, pinta casarão tombado, sem autorização

Procurada, a TV Bandeirantes não se manifestou. Imóvel da virada para o século 20 fica no Lourdes, em Belo Horizonte

EM
EDUARDO MOURA
Repórter
15/01/2026 22:36 - atualizado em 15/01/2026 22:39

Casarão tombado em Belo Horizonte, sendo pintado pelo 'Pesadelo na Cozinha', sem autorização da prefeitura
Casarão tombado em Belo Horizonte, sendo pintado pelo 'Pesadelo na Cozinha', sem autorização da prefeitura crédito: Reprodução/Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casarão tombado, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, teve a sua fachada pintada pelo programa Pesadelo na Cozinha, com o chef Erick Jacquin, sem a devida autorização.

No imóvel de estilo eclético, datado da virada do século 19 para o 20, funciona o Café Cultura Bar. No programa, o cozinheiro orienta restaurantes em dificuldades de gestão e propõe mudanças no cardápio, na administração e na própria arquitetura e decoração dos espaços.

Qualquer alteração em bens tombados, como em elementos de fachada, depende de análise e autorização dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, de acordo com a legislação municipal.

A prefeitura de Belo Horizonte diz, em nota, que a pintura da fachada foi realizada sem consulta ou autorização do município. A Diretoria do Patrimônio Cultural realizou uma vistoria nesta quinta-feira (15) para avaliar a pintura e definir as medidas cabíveis, conforme a legislação municipal.

Procurada, a TV Bandeirantes não se manifestou até a publicação desta reportagem.

As gravações fazem parte da quinta temporada do programa, que estreia na segunda quinzena de fevereiro na Band, na HBO Max e no Discovery Home & Health. É a primeira vez que a atração visita estabelecimentos fora de São Paulo.

Além de Belo Horizonte, Jacquin passou com o programa por Porto Seguro, na Bahia, e irá a Foz do Iguaçu, no Paraná, nas próximas semanas.

No YouTube, capítulos do programa chegam a ter mais de 2 milhões de visualizações na plataforma de vídeos do Google. Na HBO Max, a atração chegou a ser mais vista de toda a plataforma durante o período em que os inéditos do ano passado foram disponibilizados.

Na HBO Max e no Discovery Home & Health, os episódios estreiam em 20 de fevereiro, uma sexta-feira. Na Band, o programa é exibido quatro dias depois, no dia 24. Essa dinâmica será mantida ao longo dos 12 programas que serão produzidos.

