Pesadelo na Cozinha, de Erick Jacquin, pinta casarão tombado, sem autorização

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casarão tombado, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, teve a sua fachada pintada pelo programa Pesadelo na Cozinha, com o chef Erick Jacquin, sem a devida autorização.

No imóvel de estilo eclético, datado da virada do século 19 para o 20, funciona o Café Cultura Bar. No programa, o cozinheiro orienta restaurantes em dificuldades de gestão e propõe mudanças no cardápio, na administração e na própria arquitetura e decoração dos espaços.

Qualquer alteração em bens tombados, como em elementos de fachada, depende de análise e autorização dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, de acordo com a legislação municipal.

A prefeitura de Belo Horizonte diz, em nota, que a pintura da fachada foi realizada sem consulta ou autorização do município. A Diretoria do Patrimônio Cultural realizou uma vistoria nesta quinta-feira (15) para avaliar a pintura e definir as medidas cabíveis, conforme a legislação municipal.

Procurada, a TV Bandeirantes não se manifestou até a publicação desta reportagem.

As gravações fazem parte da quinta temporada do programa, que estreia na segunda quinzena de fevereiro na Band, na HBO Max e no Discovery Home & Health. É a primeira vez que a atração visita estabelecimentos fora de São Paulo.

Além de Belo Horizonte, Jacquin passou com o programa por Porto Seguro, na Bahia, e irá a Foz do Iguaçu, no Paraná, nas próximas semanas.

No YouTube, capítulos do programa chegam a ter mais de 2 milhões de visualizações na plataforma de vídeos do Google. Na HBO Max, a atração chegou a ser mais vista de toda a plataforma durante o período em que os inéditos do ano passado foram disponibilizados.

Na HBO Max e no Discovery Home & Health, os episódios estreiam em 20 de fevereiro, uma sexta-feira. Na Band, o programa é exibido quatro dias depois, no dia 24. Essa dinâmica será mantida ao longo dos 12 programas que serão produzidos.