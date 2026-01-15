Empresa de eventos é multada em quase R$ 500 mil por descumprir legislações

A Eventim Brasil foi multada pelo Procon-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), no valor de R$ 479,5 mil. De acordo com a entidade fiscalizadora, a empresa cometeu práticas abusivas e descumpriu a legislação da meia-entrada (Lei 12.933/2013) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015).

A investigação, conduzida pela 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Capital, constatou que, em eventos selecionados, a empresa não concedia meia-entrada para pessoas com deficiência (PcDs) e seus respectivos acompanhantes. Em alguns casos, o benefício era disponibilizado, mas não havia padronização nem clareza sobre o procedimento de compra.

Na defesa, a plataforma alegou que atuava apenas como intermediária. Porém, o Procon-MPMG entendeu que a empresa integra a cadeia de fornecimento (Art. 3º do CDC), possuindo, assim, responsabilidade solidária.

Ainda de acordo com o Procon-MG, foram propostas à Eventim a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e transações administrativas. No entanto, a empresa não aderiu aos acordos.