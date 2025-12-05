Assine
overlay
Início Gerais
FISCALIZAÇÃO

Fiscalização identifica irregularidades em cinco postos de combustíveis

Operação do Procon percorreu 29 estabelecimentos localizados nos municípios de Taiobeiras e de Rio Pardo de Minas, ambos na Região Norte do estado

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/12/2025 22:55

compartilhe

SIGA
x
Agentes fiscalizaram 29 postos e encontraram irregularidades em 5 deles
Agentes fiscalizaram 29 postos e encontraram irregularidades em 5 deles crédito: MPMG/Divulgação

Uma fiscalização do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), vinculado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), identificou irregularidades em sete postos de combustíveis localizados nos municípios de Taiobeiras e de Rio Pardo de Minas, ambos na Região Norte do estado. A ação foi realizada entre terça e quinta-feira desta semana (dias 2 e 4 de dezembro).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em Taiobeiras, os fiscais percorreram 17 postos e autuaram dois deles. As infrações identificadas envolvem a divergência entre a origem do combustível comercializado e o último produto descarregado no tanque, além de vício de quantidade. Os agentes chegaram a interditar bicos de bombas que entregavam um volume inferior de combustível que o indicado no painel. 

 

Leia Mais

Em Rio Pardo de Minas, 12 postos foram fiscalizados e alguns acabaram autuados. Entre as irregularidades detectadas pelos agentes estavam a ausência de quadros de avisos obrigatórios e de equipamentos para análise de combustíveis, além do uso de medida-padrão de 20 litros sem lacre ou com selo ilegível. Um dos estabelecimentos foi flagrado ostentando a bandeira da BR Distribuidora, mas revendendo combustíveis de outras distribuidoras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os estabelecimentos responderão por processo administrativo. Eles poderão ser multados e também sofrer outras medidas previstas na legislação.

Tópicos relacionados:

alerta-laranja chuva chuvas chuvas-intensas inmet

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay