Mercearia que vendia diversos produtos vencidos é interditada em Minas
No Conjunto Morada do Sol, em Uberaba, fiscais apreenderam aproximadamente 700 kg de mercadorias impróprias para consumo humano
Uma mercearia que operava no Conjunto Morada do Sol, em Uberaba, na Região do Triângulo Mineiro, foi interditada por comercializar diversos produtos com o prazo de validade vencido. A ação, que contou com fiscais do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), vinculado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e da Vigilância Sanitária, resultou na apreensão de aproximadamente 700 quilos em itens impróprios para consumo.
A fiscalização aconteceu na última terça-feira (2/12), mas o MPMG só revelou as informações nesta sexta (5). O órgão de defesa do consumidor recebeu uma denúncia anônima, informando sobre a comercialização dos produtos vencidos e também sobre trabalho infantil no estabelecimento. Porém, durante a ação, não foi constatada a presença de menores de idade no local.
Além dos produtos fora do prazo de validade, os fiscais encontraram alimentos armazenados de forma inadequada. De acordo com o MPMG, as mercadorias saíam diretamente do depósito para a venda, sem que os padrões higiênicos fossem seguidos.
Ainda segundo o MPMG, a interdição da mercearia tem o objetivo de manter integridade sanitária da população e permanecerá válida até que o estabelecimento termine o trabalho de limpeza do ambiente, a manutenção dos equipamentos e a retirada dos produtos impróprios. Futuramente, os agentes farão uma nova inspeção e, caso a situação for regularizada, o comércio será autorizado a reabrir.