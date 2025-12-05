Assine
FISCALIZAÇÃO

Mercearia que vendia diversos produtos vencidos é interditada em Minas

No Conjunto Morada do Sol, em Uberaba, fiscais apreenderam aproximadamente 700 kg de mercadorias impróprias para consumo humano

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
05/12/2025 19:34

4º lugar - Uberaba (Minas Gerais) - Fica no chamado Triângulo Mineiro, com forte vocação na Agropecuária.
Mercearia funcionava em Uberaba, no Triângulo Mineiro crédito: Divulgaçõa Pref. Uberaba

Uma mercearia que operava no Conjunto Morada do Sol, em Uberaba, na Região do Triângulo Mineiro, foi interditada por comercializar diversos produtos com o prazo de validade vencido. A ação, que contou com fiscais do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), vinculado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e da Vigilância Sanitária, resultou na apreensão de aproximadamente 700 quilos em itens impróprios para consumo.

A fiscalização aconteceu na última terça-feira (2/12), mas o MPMG só revelou as informações nesta sexta (5). O órgão de defesa do consumidor recebeu uma denúncia anônima, informando sobre a comercialização dos produtos vencidos e também sobre trabalho infantil no estabelecimento. Porém, durante a ação, não foi constatada a presença de menores de idade no local.

Além dos produtos fora do prazo de validade, os fiscais encontraram alimentos armazenados de forma inadequada. De acordo com o MPMG, as mercadorias saíam diretamente do depósito para a venda, sem que os padrões higiênicos fossem seguidos. 

Ainda segundo o MPMG, a interdição da mercearia tem o objetivo de manter integridade sanitária da população e permanecerá válida até que o estabelecimento termine o trabalho de limpeza do ambiente, a manutenção dos equipamentos e a retirada dos produtos impróprios. Futuramente, os agentes farão uma nova inspeção e, caso a situação for regularizada, o comércio será autorizado a reabrir. 

