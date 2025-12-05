Assine
ESTELIONATO

Polícia recupera 28 toneladas de leite em pó adquiridas por estelionato

Carga foi recuperada em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Ação impediu um outro golpe contra fornecedor

Ivan Drummond
Ivan Drummond
05/12/2025 17:29 - atualizado em 05/12/2025 17:30

A carga recuperada pela Polícia Civil é avaliada em R$ 1 milhão
A carga recuperada pela Polícia Civil é avaliada em R$ 1 milhão crédito: PCMG

Vinte e oito toneladas de leite em pó foram apreendidos pela Polícia Civil, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A operação foi realizada nessa quinta-feira (4/12), no  Bairro Distrito Industrial, e resultou na prisão do principal suspeito, um homem de 49 anos, apontado como chefe da organização criminosa responsável pelo esquema.

Uma denúncia anônima deu início às investigações. Os policiais conseguiram identificar o local onde a carga seria descarregada. O leite em pó é proveniente do Paraná e havia sido adquirido por meio do uso de documentos falsos e dados empresariais fraudados.

A apuração teve a colaboração da empresa fornecedora do produto, que colaborou e confirmou o golpe. Com as informações repassadas pelos proprietários, os policiais identificaram que uma segunda carga, do mesmo produto, negociada pelo mesmo suspeito, estava prestes a ser entregue no Rio de Janeiro.

Com a atuação da Polícia Civil, a entrega desse segundo pedido foi cancelado. O prejuízo, somente nesse caso, seria de R$ 1 milhão para as vítimas.

Segundo a delegada Fernanda Dourado, a ação demonstra o impacto do trabalho de inteligência na prevenção de crimes patrimoniais de grande porte. “A pronta resposta da Polícia Civil foi fundamental para interromper a atuação do grupo criminoso e evitar que novas empresas fossem lesadas.”

Os policiais trabalham, agora, para tentar investigar outros possíveis envolvidos no esquema.

