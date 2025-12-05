Polícia recupera 28 toneladas de leite em pó adquiridas por estelionato

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Vinte e oito toneladas de leite em pó foram apreendidos pela Polícia Civil, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A operação foi realizada nessa quinta-feira (4/12), no Bairro Distrito Industrial, e resultou na prisão do principal suspeito, um homem de 49 anos, apontado como chefe da organização criminosa responsável pelo esquema.

Uma denúncia anônima deu início às investigações. Os policiais conseguiram identificar o local onde a carga seria descarregada. O leite em pó é proveniente do Paraná e havia sido adquirido por meio do uso de documentos falsos e dados empresariais fraudados.

A apuração teve a colaboração da empresa fornecedora do produto, que colaborou e confirmou o golpe. Com as informações repassadas pelos proprietários, os policiais identificaram que uma segunda carga, do mesmo produto, negociada pelo mesmo suspeito, estava prestes a ser entregue no Rio de Janeiro.

Com a atuação da Polícia Civil, a entrega desse segundo pedido foi cancelado. O prejuízo, somente nesse caso, seria de R$ 1 milhão para as vítimas.

Segundo a delegada Fernanda Dourado, a ação demonstra o impacto do trabalho de inteligência na prevenção de crimes patrimoniais de grande porte. “A pronta resposta da Polícia Civil foi fundamental para interromper a atuação do grupo criminoso e evitar que novas empresas fossem lesadas.”

Os policiais trabalham, agora, para tentar investigar outros possíveis envolvidos no esquema.