Preso golpista que tinha idosos como alvo
O golpe do falso presente utilizava uma maquininha de cartão fraudulenta para receber a taxa de entrega das vítimas e acessar suas contas bancárias
compartilheSIGA
Um homem de 27 anos foi preso, nesta quarta-feira (14/01), pela Polícia Civil, em cumprimento de um mandato de prisão com busca e apreensão. Ele era investigado por crimes de estelionato contra idosos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Todos os crimes foram cometidos em Belo Horizonte. As vítimas, todas idosas, eram abordadas com o chamado golpe do falso presente de aniversário.
O suspeito se passava por funcionário de lojas conhecidas e informava que a vítima teria um presente a receber. Fazia, então, uma ligação para combinar a entrega.
- Golpe do casamento em BH: quais os crimes e punições
- Golpista que abastecia e fugia de postos é preso em Uberlândia
- Operação mira grupo que fraudava sistemas do CNJ e lavava R$ 40 milhões
Depois da ligação fraudulenta, o próprio golpista ou um motoboy ia ao endereço da vítima com mochila de aplicativo de entregas, geralmente de comida. Ele cobrava uma suposta taxa de entrega, via cartão, e a maquininha adulterada permitia a retirada imediata de valores altos da conta da vítima.
As investigações tiveram início em outubro do ano passado, após o relato de uma das vítimas do golpe.
Segundo a polícia, o fato de o investigado ir até a casa das vítimas de motocicleta, permitiu a identificação da moto dele pela placa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O homem foi preso no apartamento onde morava, na região Noroeste de Belo Horizonte. Foram apreendidos, no quarto do investigado, cinco celulares, um pen drive e uma porção de maconha. Depois de ouvido, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.