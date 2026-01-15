Assine
GOLPE

Preso golpista que tinha idosos como alvo

O golpe do falso presente utilizava uma maquininha de cartão fraudulenta para receber a taxa de entrega das vítimas e acessar suas contas bancárias

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
15/01/2026 14:36 - atualizado em 15/01/2026 14:47

Policiais civis chegaram cedo ao apartamento do golpista que foi surpreendido
Policiais civis chegaram cedo ao apartamento do golpista que foi surpreendido crédito: PCMG

Um homem de 27 anos foi preso, nesta quarta-feira (14/01), pela Polícia Civil, em cumprimento de um mandato de prisão com busca e apreensão. Ele era investigado por crimes de estelionato contra idosos. 

Todos os crimes foram cometidos em Belo Horizonte. As vítimas, todas idosas, eram abordadas com o chamado golpe do falso presente de aniversário.

O suspeito se passava por funcionário de lojas conhecidas e informava que a vítima teria um presente a receber. Fazia, então, uma ligação para combinar a entrega.

Depois da ligação fraudulenta, o próprio golpista ou um motoboy ia ao endereço da vítima com mochila de aplicativo de entregas, geralmente de comida. Ele cobrava uma suposta taxa de entrega, via cartão, e a maquininha adulterada permitia a retirada imediata de valores altos da conta da vítima.

As investigações tiveram início em outubro do ano passado, após o relato de uma das vítimas do golpe.

Segundo a polícia, o fato de o investigado ir até a casa das vítimas de motocicleta, permitiu a identificação da moto dele pela placa.

O homem foi preso no apartamento onde morava, na região Noroeste de Belo Horizonte. Foram apreendidos, no quarto do investigado, cinco celulares, um pen drive e uma porção de maconha. Depois de ouvido, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

