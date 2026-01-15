'Revolta': mãe de mineira desaparecida em Caldas Novas busca respostas

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

“Meu sonho é que alguém nos dê uma notícia de verdade.” O desabafo é de Nilse Alves Pontes, mãe de Daiane Alves Souza, desaparecida há quase um mês em Caldas Novas, interior de Goiás. Natural de Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro, a mulher se mudou para a cidade goiana há dois anos. Ela foi vista pela última vez em 17 de dezembro de 2025, quando teria ido ao subsolo do prédio onde mora.

Em entrevista à TV Alterosa, Nilse relata que a família está revoltada e se sente impotente diante do desaparecimento sem respostas. O mistério em torno do sumiço da filha aumenta ainda mais a angústia da mãe.

“Nós estamos vivendo uns dias de terror. Se alguém, por acaso, tiver alguma notícia, que seja de verdade, por favor, nos ajude”, pede Nilse.

O que se sabe sobre o desaparecimento?

No dia em que desapareceu, Daiane foi vista pela última vez às 18h50, quando foi flagrada por câmeras de segurança do edifício. Ela entrou no elevador fazendo um vídeo com seu celular e apertou os botões do térreo e do subsolo. No primeiro andar, saiu, mas dois minutos depois voltou.

A mulher filma que está entrando no subsolo, sai do elevador e não é mais vista. De acordo com familiares, as câmeras de monitoramento do edifício não mostraram a mineira saindo do local, e seu carro estava em uma oficina mecânica. Além disso, tirando o celular, a mulher não estava com nenhum pertence pessoal.

Familiares explicam que Daiane fazia um vídeo para mostrar que houve um pico de energia no prédio. As imagens foram enviadas a uma amiga da vítima. No entanto, as gravações feitas após ela entrar no subsolo não chegaram a ser transmitidas.

“Ela saiu de casa nitidamente com a intenção de religar a energia. Ela saiu sem óculos e deixou a porta do apartamento aberta. A minha filha desapareceu, literalmente, dentro do prédio”, afirma a mãe de Daiane.

A Polícia Civil de Goiás informou que o inquérito está a cargo da Delegacia de Caldas Novas. A corporação informou, ainda, que algumas testemunhas já foram ouvidas.