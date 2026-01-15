Mineira está desaparecida há quase um mês em Caldas Novas (GO)

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma mulher, de 43 anos, está desaparecida há quase um mês em Caldas Novas, no interior de Goiás. Daiane Alves Souza é natural de Uberlândia, na Região do Triângulo Mineiro, e se mudou para a cidade goiana há dois anos. Ela foi vista pela última vez em 17 de dezembro de 2025, quando teria ido até o subsolo do prédio em que mora.

No dia em que desapareceu, Daiane foi vista às 18h50 quando foi flagrada por câmeras de segurança do edifício. Ela entra no equipamento fazendo um vídeo com seu celular e aperta o botão do térreo e do subsolo. No primeiro andar ela sai, mas dois minutos depois volta.

A mulher filma que está entrando no subsolo, sai do elevador e não é mais vista. De acordo com familiares, as câmeras de monitoramento do edifício não mostraram a mineira saindo do local e seu carro não estava na cidade. Além disso, tirando o celular, a mulher não estava com nenhum pertence pessoal.

Familiares explicam que Daiane fazia um vídeo para mostrar que houve um pico de energia no prédio. As imagens foram enviadas a uma amiga da vítima. No entanto, as gravações feitas após ela entrar no subsolo não chegaram a ser transmitidas.

Em entrevista à TV Alterosa Goiás, Nilse Alves Pontes, contou que a família está revoltada e impotente diante o desaparecimento. A mulher, de 61 anos, contou ainda que a filha não tinha desavenças com ninguém e que nunca ficava tanto tempo sem dar notícias.

“Sabe quando você não sabe para que lado vai? Porque não tem uma resposta, quando perguntamos onde está minha filha”, lamenta Nilse.

A Polícia Civil de Goiás informou que o inquérito está a cargo da Delegacia de Caldas Novas. A corporação informou, ainda, que algumas testemunhas já foram ouvidas.

