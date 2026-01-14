Desaparecido há 3 dias, jovem é achado morto em represa
Militares utilizaram drones com câmeras térmicas e tiveram apoio de cães farejadores de Uberaba
compartilheSIGA
O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Guilherme Caetano de Castro, de 19 anos, nesta quarta-feira (14/1). O corpo foi encontrado em uma represa próxima ao local onde Castro havia sido visto pela última vez, na segunda-feira (12/1), na Zona Rural de Carmo do Paranaíba.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A força-tarefa dos militares incluiu o uso de drones com câmeras térmicas e o apoio de um pelotão especializado com cães farejadores de Uberaba.
Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte, o que deve ser esclarecido pelo laudo do Instituto Médico Legal (IML).
- Homem é parado em blitz, apresenta CRLV de 2026 e é preso por falsificação
- PRF apreende mais de 200 kg de maconha, skunk e haxixe em rodovias de MG
- Lei permite espaço para pets de pessoas em situação de rua em abrigos de BH
Na segunda, a mãe do jovem chegou em casa e percebeu a janela do quarto aberta e roupas molhadas deixadas dentro da residência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Imagens de câmeras de segurabça ainda flagraram Guilherme Castro próximo de casa com um mochila. Ele seria usuário de drogas apresentou sinais de confusão e dizia estar sendo perseguido, o que deixou a família em alerta. A Polícia Civil vai investigar o caso.