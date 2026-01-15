Assine
SUL DE MINAS

Criança é levada pela correnteza enquanto brincava em córrego

Vítima brincava com outras duas crianças quando afundou no curso d'água, que, no local, desemboca em uma manilha de drenagem

15/01/2026 20:07

Incidente ocorreu em Pouso Alegre, no Sul de Minas crédito: Adevanir Vaz/Divulgação

Uma criança de aproximadamente 8 anos desapareceu enquanto brincava em um córrego no município de Pouso Alegre, no Sul de Minas, nesta quinta-feira (15/1). No local, o curso dágua desemboca em uma manilha de drenagem, para a onde a vítima teria sido levada pela correnteza.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar apontam que outras duas crianças também estavam no local no momento do desaparecimento, mas não teriam se ferido. De acordo com informações repassadas durante o acionamento da corporação, a vítima afundou nas águas e não foi mais vista pelos colegas. 

Equipes do CBMMG fazem buscas pelao criança, que pode ter sido levada pela correnteza para algum ponto distante do local do desaparecimento. Por meio de postagem nas redes sociais, a Prefeitura de Pouso Alegre informou que a Defesa Civil do município também está empenhada nas buscas. 

