ATAQUE

MG: criança perde dedo do pé após ser atacada por piranha em lagoa

Menino de 4 anos precisou passar por cirurgia. Caso aconteceu nessa terça-feira (13/1)

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
15/01/2026 15:54

Menino nadava com a família na Lagoa da Prata, em Santana do Paraíso
Menino nadava com a família na Lagoa da Prata, em Santana do Paraíso crédito: Associação de Habitação para o Desenvolvimento do bairro Ipaba do Paraíso (AHDESIPA)

Uma criança, de 4 anos, perdeu um dedo do pé esquerdo após ser atacada por uma piranha enquanto nadava na Lagoa da Prata, no bairro Ipaba do Paraíso, em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce. O caso aconteceu nessa terça-feira (13/1).

Segundo a Associação de Habitação para o Desenvolvimento do bairro Ipaba do Paraíso (AHDESIPA), o local é amplamente visitado por moradores da região como um equipamento de lazer.

Na tarde de terça-feira, a organização foi comunicada pelo pai do menino sobre o ocorrido.

A família da criança informou que ela foi socorrida e encaminhada a um hospital em Ipatinga, Vale do Rio Doce, onde passou por cirurgia. Após o atendimento, a vítima ficou em observação, mas fora de perigo.

A associação ainda comunicou que a Lagoa da Prata não tem sinalização alertando a presença de piranhas e que está sob responsabilidade da Cenibra. Além disso, não havia registro de ataques a humanos. 

Em nota publicada nas redes sociais, a AHDESIPA confirmou o ataque na lagoa e orientou a população a não utilizar o local, além de redobrar a atenção com as crianças.

