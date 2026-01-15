BH: família procura buldogue francês furtado em Venda Nova

Uma família do Bairro Rio Branco, localizado na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), procura pelo mascote da família, o Bryan, um buldogue francês tigrado de 6 anos que possivelmente foi furtado na porta de casa na noite dessa quarta-feira (14/1).

A balconista de farmácia Carla Alves de Melo, de 39 anos, contou que o portão eletrônico da casa abriu em um deslize às 23h12 e os dois cachorros da família, um buldogue e um dálmata, saíram. “Provavelmente alguém esbarrou no controle, o portão abriu e depois foi fechado de novo. E nessa hora que os cachorros ficaram para fora”, explicou.

O furto foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o dálmata latindo e uma voz dizendo “Vem aqui, cachorro”, depois de um assobio. No momento seguinte, um carro que estava na via liga e acelera, deixando o dálmata sozinho. O caminho percorrido pelo buldogue estava no ponto cego da câmera.

Imagens de câmera de segurança mostram um carro em atitude suspeita momentos depois de que o cachorro saiu pelo portão da casa Imagens cedidas ao Jornal Estado de Minas

À reportagem, ela explicou que o dálmata, que é mais velho, é um cachorro desconfiado, bravo e que não deixa que pessoas o façam carinho. Por outro lado, o Bryan é mais manso e gosta de brincar. Na família, ele é o cachorrinho de estimação da filha de Carla, Sara, de 11 anos.

O sumiço do animal foi percebido de manhã, quando a família acordou. A tutora contou que abriu o portão e não encontrou o cachorro, o que é incomum porque ele sempre aparece para brincar. “Não entendi, busquei na câmera e vi essa movimentação estranha”, contou.

“Ali na frente, tem um lugar de cachorro-quente. Perguntei se eles viram alguma coisa e eles contaram que viram alguém brincando com o cachorro, mas não sabiam quem eram”. A desconfiança é que alguém no carro tenha pegado o animal.

O buldogue sumiu da Rua Efigênia Nunes Pereira, no quarteirão entre as ruas Sinval Ladeira e Professor João Franzen de Lima. Caso alguém saiba alguma informação do paradeiro do Bryan, a família pede que entre em contato pelo número (31) 98588-1560 - Carla Alves.

