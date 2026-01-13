Assine
Vizinhos salvam idosa e cachorro de incêndio em Uberlândia

Chamas começaram em um quarto da residência por motivo ainda desconhecido; caso ocorreu no Triângulo Mineiro

Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
13/01/2026 21:30

Bombeiros retiraram a idosa e o cachorro de casa atingida pelo incêndio em Uberlândia
Bombeiros retiraram a idosa e o cachorro de casa atingida pelo incêndio em Uberlândia crédito: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/Divulgação

Uma idosa de 82 anos e um cão vira-lata escaparam ilesos de um incêndio que atingiu uma residência em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desta segunda-feira (12), graças à ação rápida de vizinhos que perceberam a presença de fumaça e chamas saindo do imóvel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no quarto de casal da casa, por motivo ainda desconhecido. As chamas ficaram concentradas no cômodo, mas a fuligem se espalhou por todos os demais ambientes da residência.

Ao notarem a situação, vizinhos entraram no imóvel e conseguiram retirar a idosa e o cachorro, de raça não definida, antes que o incêndio se agravasse. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo telefone de emergência (193).


Militares se deslocaram até o local e, ao chegarem, encontraram o incêndio já em desenvolvimento no quarto. Foi realizada uma busca primária em todos os cômodos da casa para verificar a possível existência de vítimas, mas ninguém foi encontrado no interior do imóvel.


Após alguns minutos de combate, as chamas foram controladas e, na sequência, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento necessário para eliminar focos remanescentes e evitar que o fogo voltasse a se alastrar.

Ao todo, duas viaturas e cinco militares atuaram na ocorrência. A idosa e o cão não sofreram ferimentos e não precisaram de atendimento médico. As causas do incêndio serão apuradas.

