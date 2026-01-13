Assine
DESAPARECIDO

Bombeiro da reserva desaparece durante pesca subaquática no Rio Grande

Equipe de mergulhadores do 8º Batalhão Bombeiros Militar (BBM) realiza as buscas do desaparecido

13/01/2026 15:51 - atualizado em 13/01/2026 16:14

Bombeiro da Reserva desaparece durante pesca aquática no Rio Grande, em MG
Bombeiro da Reserva desaparece durante pesca aquática no Rio Grande, em MG

Um bombeiro militar da reserva está desaparecido no Rio Grande desde a noite dessa segunda-feira (12/1), por volta das 20h30. A identidade dele ainda não foi divulgada. O militar praticava pesca subaquática na região do Rancho Alphaville, município de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro.

Equipe de mergulhadores do 8º Batalhão Bombeiros Militar (BBM) realiza as buscas. "No local não tem sinal de telefone. Teremos mais informações quando a equipe voltar de lá", informou a assessoria de imprensa do 8º BBM, no início da tarde desta terça-feira (13/1).

Ainda conforme a Corporação, antes do desaparecimento, três pessoas praticavam a pesca subaquática, sendo duas mergulhando e uma na embarcação. "Mas um deles não retornou e não foi mais visto. Buscas estão sendo feitas desde a madrugada e seguem sem êxito", complementou nota do 8º BBM.

