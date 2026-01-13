Homem morre após tentar assaltar agente da PF em bairro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 24 anos morreu após tentar assaltar uma agente da Polícia Federal (PF), no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (13/1). Conforme a corporação, a agente reagiu a ação, e o suspeito morreu no local.

A PF informou ao Estado de Minas, que a servidora estava a serviço na região. Informações preliminares dão conta que, a policial estava à paisana, quando foi surpreendida pelo homem.

Diante da ameaça, a servidora efetuou um disparo com sua arma institucional para evitar a agressão e se defender. O suspeito morreu no local.

A perícia técnica e equipes da própria Polícia Federal deslocaram até o local para realizar os levantamentos e apurar as circunstâncias do fato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A policial não sofreu ferimentos e está recebendo o suporte institucional necessário. Um inquérito policial será instaurado para apurar detalhadamente a dinâmica da ocorrência.