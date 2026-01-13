Assine
Capivara dá 'olé' em bombeiros ao ser capturada em cidade de MG; veja vídeo

Os bombeiros utilizaram dois cambões para capturarem o roedor pelo pescoço; vídeo mostra a dificuldade em segurar o animal

Vinicius Lemos - Especial para o EM
13/01/2026 16:27 - atualizado em 13/01/2026 16:51

Vídeo: Capivara é encontrada no centro de Tupaciguara
Vídeo: Capivara é encontrada no centro de Tupaciguara crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Uma capivara foi encontrada no Centro de Tupaciguara na manhã desta terça-feira (13/1). O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a captura. No entanto, o animal deu trabalho para ser capturada e tentou fugir dos militares. 

Os bombeiros foram acionados por pessoas que passavam pelo local e viram a capivara nas ruas da cidade do Triângulo Mineiro.

Os animal foi encontardo debaixo de um carro estacionado. Os bombeiros utilizaram dois cambões para capturarem o roedor pelo pescoço. O vídeo mostra a dificuldade em segurar o animal, que chega a se soltar de um dos laços.

O animal é um macho e está saudável. Ele foi colocado em uma gaiola e levado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia para exames. A capivara será devolvida ao habitat natural.

