Oito são indiciados por mortes em presídio de Patos de Minas

Oito detentos foram indiciados por dois homicídios ocorridos no presídio de Patos de Minas no fim de 2025. Os inquéritos foram finalizados pela Polícia Civil, que solicitou a prisão preventiva de todos os suspeitos.

Em relação ao primeiro crime, registrado na madrugada do dia 9 de dezembro, três detentos são apontados como autores da morte de Leonardo de Souza Ribeiro, de 36 anos. Inicialmente, os presos relataram que ele teria se suicidado, mas a perícia criminal constatou lesões incompatíveis com enforcamento.

O segundo homicídio aconteceu em 12 de dezembro e teve como vítima Luiz Eduardo Oliveira dos Santos, também de 36 anos. Conforme apurado pela Polícia Civil, o detento foi agredido e morto por estrangulamento dentro da cela. Na ocasião, os envolvidos relataram que o crime teria sido motivado por problemas de convivência. Cinco presos foram indiciados por participação no assassinato.

Os oito detentos envolvidos nas mortes deverão responder por homicídio triplamente qualificado.

As apurações foram encerradas e encaminhadas ao Poder Judiciário.