Assine
overlay
Início Gerais
ABANDONO

Traficante foge da polícia e deixa criança para trás

Operação policial ocorreu no Assentamento Maná, em Uberlândia (MG), na noite de segunda-feira (12/01)

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
13/01/2026 12:48 - atualizado em 13/01/2026 12:50

compartilhe

SIGA
x
Drogas encontradas na residência da mulher que fugiu e deixou criança para trás
Drogas encontradas na residência da mulher que fugiu e deixou criança para trás crédito: PMMG

Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. A batida é numa casa, que funciona como boca de fumo, em Uberlândia (MG), no Triângulo. A surpresa: a mulher, que traficava, foge e deixa para trás uma menina. O abandono ocorreu na noite desta segunda-feira (12/01), no assentamento Maná, Bairro Morumbi.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os militares foram acionados por uma denúncia de que uma casa era central de vendas de drogas. Os policiais, ao chegarem à casa, avistaram barras de maconha na garagem.

Leia Mais

Uma mulher, ao ver os policiais, fugiu - ela ainda não foi presa - e abandonou uma menina que, segundo os policiais, pode ser filha dela.

A principal preocupação foi recolher a menina, que foi entregue ao Conselho Tutelar.

Em seguida, os policiais fizeram uma varredura na casa e encontraram 272 buchas de maconha, 13 barras e tabletes da mesma droga, uma balança de precisão e diversos itens usados para o preparo, fracionamento e comercialização dos entorpecentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

conselho-tutelar criancas-e-adolescentes eca trafico-de-drogas uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay