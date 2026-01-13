Traficante foge da polícia e deixa criança para trás
Operação policial ocorreu no Assentamento Maná, em Uberlândia (MG), na noite de segunda-feira (12/01)
Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. A batida é numa casa, que funciona como boca de fumo, em Uberlândia (MG), no Triângulo. A surpresa: a mulher, que traficava, foge e deixa para trás uma menina. O abandono ocorreu na noite desta segunda-feira (12/01), no assentamento Maná, Bairro Morumbi.
Os militares foram acionados por uma denúncia de que uma casa era central de vendas de drogas. Os policiais, ao chegarem à casa, avistaram barras de maconha na garagem.
Uma mulher, ao ver os policiais, fugiu - ela ainda não foi presa - e abandonou uma menina que, segundo os policiais, pode ser filha dela.
A principal preocupação foi recolher a menina, que foi entregue ao Conselho Tutelar.
Em seguida, os policiais fizeram uma varredura na casa e encontraram 272 buchas de maconha, 13 barras e tabletes da mesma droga, uma balança de precisão e diversos itens usados para o preparo, fracionamento e comercialização dos entorpecentes.
O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.