Mãe é presa após abandonar filha autista em estacionamento

Uma mulher de 30 anos foi presa depois de abandonar a filha de 8 anos, durante a noite de domingo (11/1), em um pátio da cidade de São João Del-Rei (MG), na Região Central do estado. A mãe estava exaltada e disse que não queria ficar com a filha porque ela é autista e “fazia pirraça”.

Informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta que a mulher foi vista dentro de um carro no Pátio Matosinhos. Momentos depois, uma das portas do veículo se abriu, uma criança foi vista saindo e o carro partiu acelerando deixando a menina sozinha.

O responsável pelo pátio se aproximou da menina, que falou seu nome e quantos anos tinha. Ela ficou no estabelecimento em uma área de grande movimentação de veículos por alguns minutos e a testemunha chamou a polícia.

Momentos depois, a motorista voltou. Aos militares, a mulher se identificou como mãe da menina e, com sintomas de embriaguez, afirmou que não queria ficar com a filha. Segundo ela, os policiais poderiam “levá-la para cuidar”.

Segundo os registros, a mulher se acalmou depois de alguns minutos e contou que a filha é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estava fazendo “pirraça” para jogar joguinhos, o que a teria irritado.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. Conforme os registros, a menina não tinha lesões e estava emocionalmente calma. Os militares entraram em contato com o pai dela, morador de Belo Horizonte (MG). Ele informou que compareceria imediatamente à cidade.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante por abandono de incapaz. Ela foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento e a Polícia Civil segue com o caso. O Estado de Minas procurou a PC para esclarecimentos sobre as investigações e ainda não obteve retorno.

Em nota, a Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que a mulher ainda não foi admitida em nenhuma unidade prisional e tampouco tem passagens pelo sistema.