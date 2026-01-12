Assine
overlay
Início Gerais
ABANDONO DE INCAPAZ

Mãe é presa após abandonar filha autista em estacionamento

Segundo a PM, a mãe disse que não queria ficar mais com a filha e que os policiais poderiam levá-la. O caso aconteceu em São João Del-Rei, em Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
12/01/2026 13:03

compartilhe

SIGA
x
Viatura da PM
Registros da Polícia Militar indicam que a mãe apresentava sintomas de embriaguez crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma mulher de 30 anos foi presa depois de abandonar a filha de 8 anos, durante a noite de domingo (11/1),  em um pátio da cidade de São João Del-Rei (MG), na Região Central do estado. A mãe estava exaltada e disse que não queria ficar com a filha porque ela é autista e “fazia pirraça”. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta que a mulher foi vista dentro de um carro no Pátio Matosinhos. Momentos depois, uma das portas do veículo se abriu,  uma criança foi vista saindo e o carro partiu acelerando deixando a menina sozinha.

Leia Mais

O responsável pelo pátio se aproximou da menina, que falou seu nome e quantos anos tinha. Ela ficou no estabelecimento em uma área de grande movimentação de veículos por alguns minutos e a testemunha chamou a polícia.

Momentos depois, a motorista voltou. Aos militares, a mulher se identificou como mãe da menina e, com sintomas de embriaguez, afirmou que não queria ficar com a filha. Segundo ela, os policiais poderiam “levá-la para cuidar”.

Segundo os registros, a mulher se acalmou depois de alguns minutos e contou que a filha é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estava fazendo “pirraça” para jogar joguinhos, o que a teria irritado.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. Conforme os registros, a menina não tinha lesões e estava emocionalmente calma. Os militares entraram em contato com o pai dela, morador de Belo Horizonte (MG). Ele informou que compareceria imediatamente à cidade. 

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante por abandono de incapaz. Ela foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento e a Polícia Civil segue com o caso. O Estado de Minas procurou a PC para esclarecimentos sobre as investigações e ainda não obteve retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que a mulher ainda não foi admitida em nenhuma unidade prisional e tampouco tem passagens pelo sistema. 

Tópicos relacionados:

abandono autismo minas-gerais policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay